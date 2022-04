Mouratoglou, încântat: A explicat cum a devenit antrenorul Simonei Halep

Simona Halep (30 de ani, 20 WTA) ne va oferi un sezon captivant pe zgură, dacă va fi ferită de probleme medicale.

Pe lângă faptul că va reveni pe teren pe suprafaţa ei preferată, constănţeanca tocmai a dat şi o lovitură uriaşă: a anunţat că va fi antrenată de celebrul Patick Mouratoglou! Francezul de 54 de ani a confirmat, la rândul său, această colaborare.

„Sunt de acum antrenorul full-time al Simonei Halep. În ultimele opt luni, am realizat cât de mult mi-a lipsit să antrenez. E pasiunea vieţii mele şi încă simt că am multe de oferit. Simona a venit la Academia mea, înainte de Indian Wells pentru a se pregăti. Atunci, la sfârşitul săptămânii, ea m-a întrebat dacă o pot antrena. Am tot respectul pentru ea, dar nu se punea problema la momentul respectiv. Câteva săptămâni mai târziu, am avut o conversaţie cu Serena şi uşa s-a deschis pentru mine, cel puţin pe termen scurt, să lucrez cu altcineva“, a explicat Mouratoglou pe Twitter cum a devenit antrenorul Simonei.