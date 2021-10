Maradona, o moarte cumplită: Fostul său avocat a povestit cum arăta Diego la ultima lor întâlnire

Peste o lună, mai precis la data de 25 noiembrie, se va împlini un an de când lumea l-a pierdut pe Diego Maradona. Şi, din păcate, pe măsura trecerii timpului, devine tot mai clar că această tragedie putea fi evitată. Pentru că Maradona a plecat mult prea devreme şi din cauza tratamentului total inadecvat pe care l-a primit, în ultimele sale zile.

De altfel, în acest moment, cei şapte oameni care l-au îngrijit pe „El Pibe D'Oro“, în ultimele sale de viaţă, sunt puşi sub acuzare pentru ucidere din culpă! Vorbim despre medicul său personal, Leopoldo Luque (foto, stânga), psihiatrul Agustina Cosachov, psihologul Carlos Daniel Diaz, plus patru asistente medicale.

Iar acum, în ancheta aflată în derulare, a fost audiat Matias Morla în biroul procurorului din San Isidro. Potrivit Digi Sport, după ce le-a oferit detalii anchetatorilor, timp de 3 ore, Morla a apărut în faţa jurnaliştilor şi a vorbit despre decesul lui Maradona.

Ce a spus Matias Morla?

*Greşelile comise au fost numeroase, pentru că Diego a murit, el a fost umflat şi umflat cu o medicaţie greşită până când inima sa a explodat. Tratamentul medical pe care l-a primit Maradona a fost foarte rău, de aceea, el a murit.

*Ultima dată când l-am vizitat, la 16 noiembrie, când am intrat în casă, el avea o voce stranie, robotică, foarte stinsă şi intermitentă. Am informat pe toată lumea în legătură cu starea de sănătate a lui Diego. Am realizat apoi că era din cauza cantităţii de apă reţinute în corp.

*Maradona n-avea niciun motiv să meargă acasă (n.r. - după operaţia pe creier, suferit la începutul lunii noiembrie, în 2020), iar medicii îi recomandaseră să rămână în clinică. El a fost abandonat de fiicele sale.

Ce a arătat raportul medical după moartea lui Maradona?

Un raport medical întocmit după decesul lui Diego a prezentat o concluzie devastatoare: „Moartea lui Maradona putea fi evitată“. Raportul, care a fost realizat de o comisie formată din medici legişti argentinieni, a confirmat că o problemă cardiacă a fost cauza morţii, dar că „neglijarea pacientului şi modul cum a fost tratat au influenţat decesul său“.

Raportul medicilor legişti menţionează, de asemenea, că în casa lui Maradona din Tigres, „situaţia era scăpată de sub control“ şi că „nu exista echipamentul minim necesar pentru ca pacientul să aibă condiţiile de care ar fi trebuit să aibă parte pentru recuperare“.

De asemenea, părerea comisiei care a anchetat decesul lui Maradona e că oamenii care l-au avut în grijă nu ştiau de problemele lui cardiace, de existenţa unui edem pulmonar şi de o ciroză. S-a ajuns la această concluzie, deoarece Diego n-a fost niciodată examinat pentru aceste afecţiuni!

Operat la începutul lunii noiembrie 2020 pentru un hematom la cap, Maradona a murit câteva săptămâni mai târziu, la 25 noiembrie 2020, ca urmare a unui edem pulmonar acut secundar şi a unei insuficienţe cardiace cronice exacerbate, potrivit autopsiei.