Jocurile Coronavirusului: Dezastrul provocat de amânarea JO 2020 în cifre

Fanii sportului au rămas fără ultimul mare eveniment pe care îl aşteptau în acest an

Pentru prima dată în istoria omenirii, Jocurile Olimpice nu se vor organiza conform planificării, fără ca vreun conflict militar să fie în desfăşurare. În trecut, în 1916, 1940 şi 1944, Jocurile au fost anulate din cauza celor două Războaie Mondiale. Acum, ele au fost mutate în 2021, la fel ca şi Europeanul de fotbal, deoarece lumea se află în luptă cu pandemia. O luptă pe care mulţi au catalogat-o drept Al Treilea Război Mondial!

În faţa acestei situaţii de criză, japonezii şi cei de la Comitetul Olimpic Internaţional (CIO) au încercat, în zadar, să menţină o urmă de normalitate prin organizarea JO 2020 conform programării, în perioada 24 iulie - 9 august. Începând de luni însă, pe măsura trecerii orelor, a devenit tot mai clar că acest scenariu are şanse zero de reuşită! Canada şi Australia au anunţat că vor boicota Jocurile, dacă ele nu vor fi reprogramate, poziţie adoptată, ulterior, şi de Marea Britanie. Iar ultima lovitură a venit din partea Comitetelor Olimpice şi Paralimpice din SUA care au solicitat amânarea Jocurilor printr-un comunicat oficial. Iar când organizatorii au tot ezitat, încercând să amâne decizia cu o lună, avalanşa de reacţii vehemente a luat amploare!

În decurs de doar câteva ore, au sosit alte declaraţii vehemente dinspre Europa. „Reprogramarea evenimentului e un semnal preţios către public. Sănătatea oamenilor e prioritatea numărul 1. Sportivii noştri sunt într-o situaţie foarte dificilă şi abia se pot antrena din cauza restricţiilor“, a spus Alfons Hoermann, şeful Comitetului Olimpic German. La fel s-a poziţionat şi forul din Elveţia printr-un comunicat: „Dată fiind situaţia actuală, JO 2020 e un eveniment ce trebuie să fie amânat. Ţările au început să se retragă, sportivii nu se pot antrena corespunzător, iar în aceste condiţii nu se poate organiza o competiţie normală, în spiritul olimpic“.

Întâlnire de criză Bach - Abe

Presaţi, factorii de decizie au participat, marţi, la o întâlnire de criză, la care au fost invitaţi Thomas Bach (preşedintele CIO), Shinzo Abe (premierul Japoniei), Yoshiro Mori (preşedintele Comitetului de Organizare), Yuriko Koike (guvernatorul oraşului Tokyo) şi Seiko Hashimoto (ministru responsabil cu Jocurile Olimpice). La capătul discuţiilor, premierul Abe a apărut în faţa jurnaliştilor şi a anunţat: „Am propus amânarea Jocurilor cu un an şi preşedintele Bach a fost sută la sută de acord“.

Iar apoi, CIO şi Comitetul de Organizare au venit cu comunicatul oficial: „S-a ajuns la concluzia că Jocurile trebuie să fie reprogramate în acest an, urmând a fi organizate nu mai târziu de vara anului 2021. Astfel, dorim să protejăm sănătatea atleţilor, a tuturor celor implicaţi în acest eveniment şi a comunităţii internaţionale. Am căzut de acord că Jocurile de la Tokyo pot deveni o rază de speranţă pentru lume în aceste vremuri tulburi, iar Flăcara Olimpică se va transforma în lumina de la capătul tunelului în care se află lumea în acest moment. De aceea, am şi convenit ca Flăcara Olimpică să rămână aprinsă în Japonia“.