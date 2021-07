JO 2020 Tokyo, înot: David Popovici revine, la noapte, în bazin. Declaraţii curajoase ale puştiului

Mai întâi, în finala probei de 200 de metri liber, Popovici a terminat pe locul 4, la doar două sutimi de bronzul olimpic!

Nu degeaba rezultatul său i-a impresionat pe jurnaliştii francezi de la prestigiosul „L'Equipe“: „Fenomenul din România, David Popovici, care are doar 16 ani, a terminat pe locul 4 în finală. Popovici l-a depăşit pe campionul european Martin Malyutin“.

La câteva ore după această cursă, David a revenit în bazin, de această dată, în seriile de calificare pentru proba de 100 de metri liber. Iar aici, puştiul de 16 ani a avansat în semifinale, cu al 8-lea timp. Popovici va concura, în această fază, în noaptea de marţi spre miercuri, de la ora 04.30 (TVR 1, Eurosport). Miza? Calificarea în finala probei!

În dialog cu Marian Ursescu, trimisul „Gazetei Sporturilor“ la Tokyo, David ne-a asigurat că e capabil de performanţe şi mai mari.

„Ştiu să înot şi mai repede. Sunt făcut să înot mai repede, dar pentru azi e de ajuns. Între cele două curse de marţi (n.r. - ieri), am dormit o oră, mai mult am aţipit, am stat întins. Imediat după cursă, am înotat vreo o mie de metri, am fost la antidoping, am făcut pipi într-un borcănel, după aceea, am ajuns în Satul Olimpic, am mâncat şi am aţipit. Atât timp cât e un pic de somn, odihnă de calitate, fără prea mult telefon, mâncare bună, e cu totul o altă zi, ai bateriile încărcate din nou“, a declarat Popovici.





Glinţă, ultimul loc în finală Celălalt înotător român, care a concurat marţi, Robert Glinţă (24 de ani), s-a clasat pe ultimul loc, în finala probei de 100 de metri spate. Aurul a fost luat de Evgeny Rylov (Comitetul Olimpic al Rusiei).