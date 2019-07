Ilie Dumitrescu, pus la punct, în direct la televizor: „Mă judecă unul care a fost şi el antrenor, dar nu prea a făcut nimic!“

Dezlănţuit după calificarea cu Astana, Dan Petrescu l-a pus la zid şi pe analistul Digi Sport, Ilie Dumitrescu, fostul său coleg de la echipa naţională din perioada Generaţiei de Aur.





Dumitrescu a avut o serie declaraţii dure, după ce clujenii au fost învinşi, în tur, în Kazahstan şi, printre altele, s-a arărtat contrariat de faptul că CFR i-a prelungit contractul lui Culio (35 de ani). Supărat, „Bursucul“ a reacţionat după victoria cu Astana: n-a pomenit numele lui Dumitrescu, însă i-a ironizat scurta carieră de antrenor.





„Brusc, Culio era bătrân, jucătorii nu ştiau să joace şi se apărau. Fals, asta e România, asta e presa. Nu accept ca la unii jucători să se vorbească urât. Să-i mai daţi contract luyi Culio 5 ani. Păi, Culio e cel mai bun jucător din istoria lui CFR! N-ar trebui să vorbească nimeni rău despre el. A făcut un meci mare şi e un jucător care n-aş vrea să îmbătrânească. Tot timpul sunt pus în balanţă, dacă sunt bun sau nu. Hai să vedem cine mă judecă pe mine. N-au fost şi ei antrenori şi nu prea au făcut nimic? Şi acum mă judecă pe mine, care m-am săturat câte trofee am câştigat şi câţi bani am făcut ca antrenor“, a declarant Petrescu.





„Când eu semnat cu AEK Atena, el era la Sportul“





Pus la punct de tehnicianul campioanei, Ilie Dumitrescu a încercat să lasă impresia că nu e afectat. În studioul Digi Sport, Dumitrescu a amestecat replicile ironice cele tăioase.





„Mi-a stricat seara, îţi dai seama? Pe mine mă amuză copios declaraţiile astea. Eu merg pe aceeaşi idee pe care am spus-o. Să-i mai dea nu un an lui Culio, cel mai bun jucător din istorie, ci cinci ani! E treaba lor. I-a motivat chestia asta, Culio a fost cel mai bun jucător (n.r. – în returul cu Astana), Petrescu s-a dezlănţuit. Tot ce spune Dan Petrescu la Cluj e literă de lege. Noi mai avem şi alte păreri şi opinii. Nu sunt la club să iau decizii, dar n-aş fi fost de acord cu multe decizii luate acolo. Dacă Dan Petrescu ridică paharul ăsta şi spune că e vin roşu de Bordeaux, toată lumea de acolo, de la Cluj, zice <<Da, este vin roşu de Bordeaux>>. Nu, este apă plată“, a exemplificat Dumitrescu pentru a-şi proba spusele.





Chiar dacă, spre deosebire de Dan Petrescu, n-a câştigat nimic ca antrenor, Dumitrescu a ţinut să facă o comparaţie între cariera sa şi cea a lui Petrescu.





„Eu, când eram antrenor la AEK Atena, el era la Sportul şi eu semnam cu Atena. Eu am fost la PAOK, nu ştiu unde era el atunci. Faptul că n-am continuat, e altă problemă. Am ales să fac jobul ăsta (n.r. – analist TV). Eu nu deţin adevărul absolut, dar am o părere“, a adăugat fostul internaţional.









Culio, decent: „Sunt doar un muncitor“

Deşi fusese principalul vizat de criticile lui Dumitrescu după înfrângerea din tur cu Astana, Juan Culio a reacţionat elegant după partida de miercuri. „N-am nicio problemă cu criticile, când se fac cu respect. Sunt criticaţi Ronaldo şi Messi, darmite eu, un jucător normal, care munceşte la antrenament, la fiecare meci şi încearcă să-şi facă datoria. Eu am respect pentru toată lumea. Cine m-a criticat e tot un fost jucător, el ştie că sunt meciuri în care azi eşti bun, a doua zi joci mai prost. Vom vedea dacă mi se va prelungi contractual. Eu nu vreau banii de la CFR. Dacă eu mă simt bine, merg înainte, dacă nu, acasă cu familia“, a spus argentinianul de 35 de ani.





Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: