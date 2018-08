Halep, într-o situaţie fantastică: De ce Simona are motive suplimentare să fie încrezătoare într-o victorie mare la US Open

În primul rând, din punct de vedere sportiv, constănţeanca de 26 de ani e într-o formă fantastică. Iată de ce:





*A înregistrat doar opt înfrângeri în 54 de meciuri în 2018.





*A câştigat nouă meciuri din zece pe hard înainte de US Open.





*A luat trofeul la Rogers Cup şi a jucat finala la Cincinnati.





Această formă excelentă a Simonei e dublată şi de un alt factor important: lipsa presiunii. Halep a fost cap de serie numărul 1 la tragerea la sorţi, însă e absolvită de presiunea clasamentului la New York. Asta deoarece, anul trecut, a fost eliminată în turul I, după duelul cu Maria Şarapova, aşa că n-are decât 10 puncte de apărat.





„Sunt mai relaxată“





Înainte de a debuta la US Open 2018 (astăzi, ora 18.00, Eurosport), Halep a recunoscut şi ea că, spre deosebire de ediţiile anterioare, acum e într-o postură mult mai confortabilă, deoarece şi-a îndeplinit deja marile obiective.





„Evident, visul meu s-a îndeplinit şi ceva înăuntrul meu s-a schimbat. Sunt mai relaxată. Sunt recunoscătoare pentru tot ce am reuşit. Acestea două erau visurile mele: să fiu numărul 1 în lume şi să câştig un turneu de Grand Slam. Şi am spus mereu că, dacă eşti numărul 1 fără să câştigi un Grand Slam, nu eşti un număr 1 adevărat. După Roland Garros, n-am mai simţit presiune, îmi place să fiu în această poziţie, e cel mai bun lucru. Pot spune că am o şansă mare la acest turneu. Dar e greu de spus că sunt favorită, chiar dacă sunt numărul 1. Se poate vedea că nivelul e foarte ridicat. Abia aştept să joc primul meci, apoi, dacă voi câştiga, mă voi concentra la următorul, pur şi simplu“, a declarat Halep la New York.





Liderul WTA îşi va începe parcursul într-o confruntare cu Kaia Kanepi (44 WTA).