Halep creşte pulsul suporterilor ei: Prima declaraţie dată de Simona, după ce s-a accidentat în turul I la Wimbledon

Simona Halep a terminat partida cu Aliaksandra Sasnovich cu glezna bandajată şi rămâne de văzut cum va evolua situaţia ei până la duelul din turul II cu Mihaela Buzărnescu (53 WTA).





De altfel, inclusiv Halep a admis, într-o declaraţie oferită pentru prosport.ro, că, în acest moment, nu poate vorbi cu exactitate despre gravitatea accidentării.





Ce a spus Simona Halep?





*Ar putea fi o problemă, dar sper că nu. Am alunecat puţin pe teren, n-am putut controla căzătura, am simţit durere atât la genunchi, cât şi la picior. Am nevoie de tratatment acum şi vom vedea cum vor evolua lucrurile.





*Sunt foarte fericită că am câştigat acest meci, a fost o partidă cu adevărat dificilă. De fiecare dată, primul meci dintr-un turneu de Grand Slam e mai greu. Am ştiu că adversara joacă foarte bine (n.r. - anul trecut a eliminat-o în turul I pe Petra Kvitova, dublă campioană la Wimbledon). Am încercat să stau concentrată pe tot parcursul jocului, să fiu pozitivă şi să lupt până la final.





*Principalul obiectiv pentru acest turneu e să fiu pozitivă, totul e vorba despre atitudine. Astăzi, mi-am arătat că pot lupta până la final, n-am renunţat în niciun moment şi, dacă reuşesc acest lucru în fiecare meci, sunt fericită.





