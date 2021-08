Halep, cifre sub nivelul ei, la US Open: Câte meciuri a câştigat în Grand Slamul ei cel mai slab

Din 12 mai până acum, constănţeanca de 29 de ani a jucat doar două partide. Şi s-a „rupt“, din nou, la Cincinnati, fiind nevoită să se retragă.

Chiar şi aşa, Halep e deja la New York, însă a apărut la toate antrenamentele din această săptămână, având coapsa dreaptă bandajată.

US Open e Grand Slam-ul în care Simona are cel mai slab procentaj al meciurilor câştigate: 63% (17 victorii - 10 înfrângeri). De altfel, US Open e singurul turneu major în care românca n-a atins niciodată finala. Cel mai bun rezultat pentru Halep, la Flushing Meadows, a fost atingerea semifinalelor, în 2015.

Eurosport transmite turneul de la US Open.

Halep, la US Open

*2019: Turul II *2018: Turul I *2017: Turul I *2016: Sferturi *2015: Semifinale *2014: Turul III *2013: Optimi *2012: Turul II *2011: Turul II *2010: Turul I