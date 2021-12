Dan Petrescu rămâne la CFR. Nu mai vrea să audă de selecţionata României

”Nu am cerut un răspuns imediat. Nu forţăm pe nimeni, doar ne facem datoria să discutăm cu cei în măsură să preia prima selecţionată", a declarat Mihai Stoichiţă la Digi Sport.

“După cum ştiţi, ieri am avut o întâlnire cu cei de la federaţie, dar pe care aş fi vrut să o am după ce se termină campionatul. Am vorbit cu ei şi pentru mine subiectul e încheiat în momentul ăsta, pentru că mai sunt cinci meciuri în campionat. Nu e normal să vorbim despre mine pentru că pe urmă, dacă pierde CFR, o să se zică că am distrus echipa sau jucătorii. Eu sunt concentrat sută la sută la CFR, cinci meciuri, am contract trei ani, acum nu mai depinde de mine. Depinde de club, de patron. Atât pot să spun despre acest subiect. Eu sunt aici la pupitru pentru că sunt antrenorul CFR-ului”, a explicat Bursucul.