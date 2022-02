Djokovici, noi dezvăluiri: Cum s-a manifestat COVID-ul în cazul său şi de ce a părăsit carantina

În partea secundă a dialogului cu reporterul Amol Rajan, Nole a atins o serie de subiecte importante:

*Despre faptul că a părăsit carantina, în decembrie, când avea COVID, pentru un interviu cu „L'Equipe“ - A fost o decizie greşită şi, dacă aş putea să dau timpul înapoi, n-aş mai face aşa ceva. Consider că „L'Equipe“ e printre cele mai bune publicaţii din lume. Şi jurnalistul lor, Franck Ramella, e un om pe care îl cunosc de mulţi ani şi avem o relaţie excelentă. Aranjaserăm data întâlnirii cu mult înainte. N-am vrut să-l dezamăgesc. Dacă ar fi trebuit să-i spun că am COVID? Categoric. Am greşit. Şi îmi pare foarte rău.

*Despre condiţiile pe care le-a avut, la Melbourne, la centrul de detenţie pentru refugiaţi - Cu siguranţă, n-au fost plăcute, dar nu vreau să stau aici şi să mă plâng de ele. Mai ales că eu am stat acolo 7 zile cu totul, pe când alţii stau acolo, de ani buni. M-a afectat puternic situaţia acelor oameni. Ce am îndurat eu, a fost, practic, nimic, comparativ cu drama acelor refugiaţi.

*Despre experienţele sale cu COVID-19 - Prima dată, în iunie 2020, am avut simptome clare şi nu erau uşoare. A doua oară, în decembrie 2021, am fost asimptomatic.

*Despre viitoarele sale participări, la Australian Open - Îmi doresc să joc acolo, dacă restricţiile vor fi relaxate. Pentru că iubesc să joc tenis.

*Despre riscul ratării French Open 2022, competiţie rezervată vaccinaţilor - Da. Ştiu. E preţul pe care îl voi plăti pentru alegerea mea (n.r. - de a nu se vaccina). Sper, totuşi, că lucrurile se vor schimba până atunci (n.r. - privind condiţiile participării).

