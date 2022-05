Dinamo, zguduită după catastrofa de la Cluj: Echipa „sfâşiată“ la televizor! Fanii anunţă ce va urma în retur

Dinamo a avut o seară de coşmar, la Cluj! Adevărul a scris aici cronica unui dezastru fotbalistic pentru bucureşteni. De acum, scenariul despre care s-a vorbit tot sezonul şi anume prima retrogradare din istoria roş-albilor de 74 de ani pare şi mai aproape de realitate!

După eşecul teribil de pe „Cluj Arena“ au curs reacţiile dinamoviştilor. În studiourile de la Orange Sport, Digi Sport, dar şi în mediul virtual, unde fanii de la peluza „Cătălin Hîldan“ anunţă „iadul“ pentru formaţia vizitatoare în returul de duminică viitoare.

Reacţiile de după Universitatea Cluj – Dinamo, scor 2-0

*Cornel Dinu: Totul a fost făcut după ureche la Dinamo. Singura decizie care aduce cu puţin cu tradiţia de disciplină, de realizări, dar într-o proporţie mai mică, este Pierret. El e singurul care a arătat ceva, dar e şi singurul jucător care a fost adus de un fotbalist, de Răducioiu. În rest, ceilalţi au fost aduşi de Iuliu Mureşan. Sufăr alături de milioane de câini roşii. De vreo 10 ani se întâmplă asta. Nu mai am aşteptări de la Torje, dar nu doar de la el, de la toţi fotbaliştii reveniţi. Şutul lui Steliano Filip din prelungiri, fotbalist plătit cu mii de euro, este o bătaie de joc. Este o blasfemie la adresa fotbalului. Aceşti jucători, pentru a-şi reveni cât de cât, ar trebui să plătească ei pentru a îmbrăca tricourile alb-roşii.

*Florin Prunea: Nu mă aşteptam, dar a fost o victorie meritată pentru U Cluj, mai ales datorită atitudinii de pe teren. Mai e o repriză. Urmează meciul retur. Va fi o săptămână grea pentru băieţi. Am încredere că Dinamo poate întoarce rezultatul. Fac un apel către suporteri, să nu se întoarcă împotriva echipei. Împreună cu suporterii, Dinamo poate întoarce rezultatul, dar cu o altă atitudine. Se joacă acasă. Dinamo nu are voie să retrogradeze. A fost şi ghinion. Una peste alta, U Cluj merită toate felicitările. Atmosfera a fost una incredibilă. Dinamo va juca acasă. Duminică nu trebuie să mai fie loc de amabilităţi. Trebuie să fie război, altfel nu se poate. Duminică susţinem această echipă. Dinamo are nevoie de ajutor. Nu e un moment uşor. Trebuie să lase capul jos, dialog mult, multă muncă, seriozitate, iar duminică să se vadă că U Cluj nu are nicio şansă. Nu cred că e momentul să aruncăm piatra. Trebuie să fim alături de echipă. Trebuie să protejăm echipa şi să o susţinem în continuare. Dinamo îşi joacă viaţa. Nu e timp de analize acum. Voi merge şi la retur, cu siguranţă.

*Ionel Dănciulescu: Nu e totul pierdut, dar ce s-a întâmplat e o mare dezamăgire. E nevoie de altă atitudine! E o ruşine, din punctul meu de vedere, cum s-a prezentat echipa în această seară. Numai nouă ni se putea întâmpla să luăm gol în superioritate numerică! Vinovaţi sunt cu toţii, dar ce se întâmplă acum e şi o consecinţă a problemelor apărute în acest sezon. Nu e normal ca omul care are destinul echipei în mâini (n.r. - administratorul special Iuliu Mureşan) să dispară, să nu mai vină la meciuri, să nu mai fie lângă echipă. Sunt foarte mulţi jucători care îşi termină contractele, iar tu n-ai fost acolo să discuţi cu ei, să le oferi o siguranţă! Jucătorii ar fi trebuit să ştie pentru ce luptă, să aibă o motivaţie. Nu ştiu ce dorinţă de a juca au avut unii dintre ei.

*Marius Niculae: Retrogradarea ar fi cea mai mare ruşine din istoria lui Dinamo. Nu ştiu ce echipe şi-ar dori să mai transfere apoi jucători cu o asemenea atitudine.