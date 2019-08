Dinamo, la retrogradare: Florin Prunea a anunţat numele antrenorului care se va ocupa de echipă, începând de astăzi

Dinamo are cel mai slab start de campionat din toată istoria ei, cu o victorie şi patru înfrângeri în primele cinci etape. Acest bilanţ e rezultatul „strategiei“ gândite de cuplul Negoiţă – Prunea.





Ultimul, instalat manager general în vară, a tot amânat aducerea unui nou antrenor, deşi era evident că Eugen Neagoe nu e omul potrivit în „Ştefan cel Mare“. Acum însă, când echipa ocupă penultimul loc în Liga I, care duce direct în eşalonul secund, Prunea a realizat şi el că e nevoie de o schimbare. Într-o intervenţie la Digi Sport, fostul portar a anunţat că, începând de astăzi, Dinamo va fi pregătită de cehul Dusan Uhrin jr (51 de ani).





Uhrin jr a mai lucrat în România, la Poli Timişoara în două mandate (11 iunie 2007 – 2 decembrie 2008 şi 13 decembrie 2010 – 27 iulie 2011) şi la CFR Cluj (1 martie 2009 – 7 aprilie 2009), dar cele mai bune rezultate le-a avut în Georgia, la Dinamo Tbilisi (1 iunie 2012 – 6 decembrie 2013). Cu această echipă, Uhrin jr a câştigat un titlu şi o cupă.





Ce a spus Florin Prunea?





*Vom avea o întâlnire cu Dusan astăzi. E aproape de a fi antrenorul nostru, aşa e. N-a semnat încă, dar ne-am înţeles. E în atenţia noastră de mai multă vreme. Nu cred că meseria se poate uita atât de repede, chiar dacă vorbim de partea tehnică, de antrenorat.





*N-avem vreun Maradona sau vreu Messi la noi în campionat. La noi, meciurile nu se câştigă prin valoare. Ci prin muncă, organizare şi disciplină.





*Am negociat cu mai mulţi antrenori şi am ajuns la varianta cu Dusan Uhrin. Pare că am întârziat cam mult, e adevărat. Dar speram că Eugen (n.r. – Neagoe) să revină pentru că el şi-a făcut lotul, îi ştie pe jucători.





*Eugen a fost primul care a recunoscut că nu mai putem continua aşa şi asta arată caracterul acestui om. E unul dintre cei mai buni antrenori din România.





