Dan Petrescu, distrus după calificarea CFR-ului: „Sunt praf!“. Discurs aproape lacrimogen după meci VIDEO

CFR Cluj e la două meciuri de grupele Conference League şi de milioanele UEFA care ar mai îndulci amarul patronului Neluţu Varga, după eliminarea cu Pyunik Erevan (Armenia) în turul I preliminar al Ligii Campionilor.

De atunci, CFR s-a mai redresat în Europa, profitând şi de statutul de cap de serie, pe ruta campioanelor, în preliminariile Conference League. De aceea, ardelenii au dat de adversare mai „subţiri“, precum Inter Club d’Escaldes (Andorra) şi Şahtior Soligorsk (Belarus). Şi acum urmează două partide cu o trupă aflată la pământ, devenită ciuca bătăilor, „subţiri“, precum Inter Club d’Escaldes (Andorra) şi Şahtior Soligorsk (Belarus). Şi acum urmează două partide cu o trupă aflată la pământ, devenită ciuca bătăilor, după cum Adevărul a scris aici.

Până la partidele din play-off-ul Conference League, Dan Petrescu a primit o lovitură cruntă după manşa secundă cu Şahtior Soligorsk. Pentru că l-a pierdut pe croatul Gabriel Debeljuh (25 de ani), care s-a accidentat grav, în minutul 60, al partidei de joi seară. Drept urmare, CFR şi-a pierdut cel mai bun atacant pentru 6 luni, după cum a anunţat „Bursucul“ la interviul de după meci.

Ce a spus Dan Petrescu?

*Orice victorie din acest sezon a fost tragică, cu evenimente, roşii, dar astăzi a fost cel mai rău posibil. Am o veste tristă, din păcate. Victoria a venit cu amărăciune, ţinând cont că Debeljuh va lipsi cel puţin 6 luni. Sunt praf! Din ce am înţeles, are ceva la ligamentele încrucişate. Să n-ai golgeterul, accidentat... nici ceilalţi atacanţi nu prea sunt la antrenamente. Ne va fi foarte greu.

*Debeljuh (foto) e un jucător foarte important pentru noi. Nimeni nu e de neînlocuit, dar în momentul ăsta e greu să găsim un jucător ca Debeljuh pe care să-l luăm liber de contract. E o pierdere foarte mare.

*Debeljuh s-a accidentat la genunchi. Nu e bine deloc, are probleme la ligamentele încrucişate. Mi s-a spus acum, după meci. Va sta cel puţin 6 luni.

*Victoria e mare pentru echipă, pentru club. Şi financiar, şi moral. Avem 3-4 meciuri la rând fără eşec, începe să fie cum trebuie la CFR.

*Am jucat 11 meciuri într-o lună. Unde s-a mai întâmplat pe planeta asta?! Normal că nu mai am voce. Avem mai multe meciuri decât Craiova, FCSB şi Sepsi, am jucat un tur în plus. Dar asta e realitatea. Dacă ajungem în grupe, zic că ne-am făcut datoria. Obiectivul era să ajungem în grupe, nu contează care.

*Sunt convins că vom avea meciuri foarte grele. Voiam să am toţi jucătorii la dispoziţie, dar Dugandzic a plecat, Debeljuh s-a accidentat. A venit Malele, dar nu e pregătit să joace decât maximum o repriză. Dacă ar putea să intre Buş şi Birligea...

*Mai am 2 ani contract. Nu voi pleca, indiferent ce va fi, decât dacă clubul decide că nu mai sunt capabil. Nu vreau să plec, nu voi accepta nicio ofertă. Dacă voi fi dat afară, n-am ce să fac. Dacă pierzi un meci, nu se ştie, dar eu nu voi pleca decât dacă voi fi dat afară. Vreau să duc contractul la capăt, sper să reuşesc.

103 meciuri, 33 de goluri şi 7 pase de gol a adunat Gabriel Debeljuh la CFR Cluj, club pentru care evoluează din august 2020, fiind adus de la Hermannstadt.

