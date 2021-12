Crina Pintea: Am pierdut, dar sentimentul este că am câştigat / România – Olanda 30-31

”Am pierdut, dar sentimentul este că am câştigat. Mă bucur extrem de mult că am făcut lucruri bune, că echipa nu a cedat, chiar şi când eram conduse, faţă de anii trecuţi când cedam în astfel de situaţii. Sunt extrem de mândră de fete că au luptat şi am rămas lucide în meci. Am pierdut cu un gol, uneori câştigi, alteori pierzi cu un gol. Construim zilnic încrederea în noi, relaţii de joc, să ne conectăm, să creăm relaţii cât mai apropiate de joc şi probabil se vede. De-acum nu mai avem ce să întoarce decât viitorul. În favoarea noastră”, a spus Crina Pintea după meciul cu Olanda, în care a marcat 6 goluri.

Şi antrenorul Adrian Vasile a vorbit despre partida cu Olanda. ”Am două sentimente total opuse: unul este de frustrare şi al doilea este de mândrie. Sunt foarte mândru de cum am rezistat în acest meci, cum nu am lăsat campioana mondială să nu-şi ia un avantaj şi să revenim pe final de meci. E un lucru foarte bun al acestei echipe. Sentimentul de frustrare vine pentru că simţi că meritat era să rămânem cu un punct după acest meci, dar e acel gol diferenţă şi care poate face diferenţa în sport. Ne dorim tot timpul să vedem cum o echipă luptă până la capăt şi se stoarce de energie în teren şi cred că fetele au făcut tot ce pot. Cred că acum sunt epuizate şi fizic şi emoţional, te loveşte un astfel de meci. E tot la noi să vedem şi imaginea de ansamblu: producem un handbal foarte bun, avem calitate, ţinem campioana mondială într-un stres. Aşa că, de-asta trebuie să fim mândri, dar nu e ceva mulţumitor că am pierdut la un gol”, a declarat Adrian Vasile.

Naţionala de handbal feminin a României a fost învinsă joi, la Castello, de campioana mondială Olanda, scor 31-30 (17-14), în primul meci din grupa principală II, la Campionatul Mondial din Spania. România va juca următoarele meciuri cu Puerto Rico, sâmbătă, şi cu Suedia, luni.