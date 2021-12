Arbitru vs. Jucător. Istvan Kovacs i-a răspuns rapidistului Săpunaru

„Kovacs mi-a zis că putea să mă dea şi afară din ţară! În rest, nu am vorbit. Adică am încercat să purtăm un dialog, dar am vorbit cu mine, fiindcă nu primeam răspuns din partea lui”, a spus Săpunaru la finalul partidei. Giuleşteanul a transformat primul penalty obţinut tot de el, în prelungirile primei reprize, dar a comis un „11 metri” în partea a doua a meciului, din care Florin Tănase i-a readus pe roş-albaştri în avantaj.





„Nu este adevărat ce a spus domnul Săpunaru despre mine! Oricum, meciul meu este înregistrat şi nu aş vrea să-l fac de ruşine publicând discuţia dintre mine şi dânsul în momentul în care mă ameninţă spunând: «Până la capăt, n-o scoţi cu mine! Îţi arăt eu, o să vezi!». Astea au fost cuvintele lui. Eu i-am spus doar că n-o să tolerez asemenea comportament din partea nimănui”, a replicat pentru gsp.ro, arbitrul Isvan Kovacs.