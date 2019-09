Începe bătălia continentelor la tenis: Laver Cup, singura competiţie în care Federer şi Nadal sunt colegi de echipă

Turneul se desfăşoară pe parcursul a trei zile şi este numit aşa în memoria jucătorului de tenis australian Rod Laver, singur sportiv care a reuşit să câştige în doi ani diferiţi toate cele 4 titlturi de Grand Slam.



Formatul întrecerii este cu totul inedit, competiţia fiind singura din lume în care putem vedea cum jucători cu rivalităţi istorice şi din ţări diferite luptă umăr la umăr pentru aceeaşi echipă.

Chiar dacă nu va putea conta în acest an pe liderul clasamentului mondial, Novak Djokovici, accidentat la umăr, pe hârtie, echipa Europei este net superioară adversarei sale. Simplul fapt că jucătorul de rezervă Bautista Agut este poziţionat în ATP mai bine decât oricare dintre componeţii de la Restul lumii ar putea indica că vom asista la o victorie lejeră a Europei, atâta doar că sistemul de punctare cumulativ şi experienţa ediţiilor precedente sunt contra argumente suficiente pentru a spera la un spectacol pe muchie de cuţit.

Alegerea celor 6 titlulari şi a rezervei din fiecare lot se face în funcţie de locul în clasamentul ATP şi de disponibilitatea jucătorilor, primii 4 fiind selectaţi după poziţia ocupată în topul mondial, iar ceilalţi 2 fiind numiţi de către căpitani



Meciurile se joacă pe parcursul zilelor de vineri, sâmbătă şi duminică, 4 partide în fiecare zi, dintre care 3 de simplu şi una de dublu, fiecare jucător având obligaţia să joace cel puţin un meci de simplu, dar nu mai mult de 2 în total. De asemenea, ambele echipe trebuie să propună câte o echipă diferită pentru fiecare meci de dublu. Partidele se decid după sistemul două seturi din trei, game-uri cu avantaj, cu amendamentul că setul decisiv este reprezentat de un super tiebreak până la 10.

Victoriile aduc un număr diferit de puncte, în funcţie de ziua în care are loc partida - un punct în ziua inaugurală, 2 puncte în ziua a doua şi 3 puncte în ultima zi. Astfel, sunt în joc 24 de puncte, 4 în prima zi, 8 în a doua şi 12 în a treia, iar cine ajunge primul la 13 puncte este învingător. În cazul în care fiecare echipă ajunge la 12 puncte, se va juca un set de departajare, o întâlnire de dublu, cu tiebreak în cazul în care se ajunge la 6-6, unde orice combinaţie de jucători este eligibilă.



Şi stabilirea meciurilor fiecărei zile este un spectacol în sine. Joi, căpitanii de echipă îi dau arbitrului lista cu jucătorii propuşi să joace vineri, în condiţiile în care niciunul dintre cei doi nu are habar de propunerea celuilalt, iar duelurile sunt dezvăluite la ceremonia de deschidere. În celelalte două zile, unul dintre căpitani comunică celuilalt de dimineaţă jucătorii aleşi pentru acea zi, cel de al doilea căpitan alegând oponenţii în funcţie de lista primită.



Turneul se desfăşoară anual, cu excepţia anilor olimpici, la finele lunii septembrie, în diferite locaţii din lume, dar are o miză sportivă incertă. Chiar dacă este o competiţie la care nu se acorde puncte, a fost introdusă din acest an în circuitul ATP, dar oferă premii în bani jucătorilor. Astfel, fiecare sportiv primeşte un onorariu de participare în funcţie de locul pe care îl ocupă în clasamentul ATP, iar fiecare jucător al echipei câştigătoare se mai alege cu alţi 250.000 de dolari.



Europa a câştigat ambele meciuri de până acum, 15-9 în 2017 (la Praga) şi 13-8 în 2018 (la Chicago).



Echipa Europei

Antrenor: Bjon Borg (Suedia)

Antrenor secund: Thomas Enqvist (Suedia)



Jucători:

Rafael Nadal (Spania - 2 ATP)

Roger Federer (Elveţia - 3 ATP)

Dominic Thiem (Austria - 5 ATP)

Alexander Zverev (Germania - 6 ATP)

Stefanos Tsitsipas (Grecia - 7 ATP)

Fabio Fognini (Italia - 11 ATP)

Rezervă: Roberto Bautista Agut (Spania - 10 ATP)



Echipa Restului Lumii

Antrenor: John McEnroe (SUA)

Antrenor secund: Patrick McEnroe (SUA)



Jucători:

John Isner (SUA - 20 ATP)

Milos Raonic (Canada - 24 ATP)

Nick Kyrgios (Australia - 27 ATP)

Denis Shapovalov (Canada - 33 ATP)

Taylor Fritz (USA - 30 ATP)

Jack Sock (SUA - 208 ATP)

Rezervă: Jordan Thompson (Australia - 53 ATP)



Programul primei zile

Dominic Thiem - Denis Shapovalov

Fabio Fognini - Jack Sock

Stefanos Tsitsipas - Taylor Fritz

Federer / Zverev - Shapovalov / SocK

