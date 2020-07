Sub semnul lui Zorro! Argeş, primul judeţ care ia în serios lupta cu coronavirusul: masca, obligatorie şi în aer liber

Prefectul judeţului Argeş, Emanuel Soare, a anunţat, ieri, că e dispus să ia măsuri drastice pentru a limita răspândirea noului coronavirus, fără să îi ţină pe oameni izolaţi acasă sau să blocheze activitatea firmelor.

De aceea, atât oamenii, cât şi firmele trebuie să respecte măsuri nemaivăzute, nici măcar în perioada stării de urgenţă, cum ar fi portul măştilor peste tot. Se reîntorc şi alte măsuri, precum amenzile pentru nerespectarea regulilor, pentru că – spune prefectul – „suntem constrânşi”.

Copiii sub 5 ani, singura excepţie de la regulă

Membrii Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) Argeş au votat, în şedinţa de ieri, propunerea ca purtarea măştii de protecţie să fie obligatorie nu doar în spaţiile publice închise, ci şi în aer liber, acolo unde se formează grupuri mai mari de două persoane. Sunt exceptaţi de la această obligaţie copiii cu vârste sub 5 ani. Decizia a fost luată cu unanimitate şi va intra astăzi în vigoare.

Prefectul de Argeş, Emanuel Soare, consideră că măsura carantinei sau cea a izolării nu reprezintă soluţii eficiente pentru judeţ. „De aceea am venit în cadrul CJSU cu propuneri adaptate legate de sursele de focar pe care noi le-am identificat la nivelul judeţului Argeş. (…) Am spus că măsura carantinării este una finală, când nu mai avem alte măsuri de aplicat. Măsura izolării şi carantinării nu poate fi una eficientă pentri că scopul nostru nu este să ţinem oamenii acasă, nu este să blocăm activităţile economice, ci scopul nostru este să obişnuim oamenii să înţeleagă că trebuie să poarte masca, să păstreze distanţa fizică şi să se spele mai des cu apă şi săpun pe mâini”, a declarat acesta

.

Horele, interzise în Argeş. La păcănele, doar cu mască

CJSU Argeş a decis, ieri, şi alte măsuri restrictive al căror rol este de a preveni răspândirea noului coronavirus în comunitate. Astfel, mijloacele de transport în comun nu au voie să se pună în mişcare dacă nu poartă mască de protecţie toţi călătorii, sălile de jocuri de noroc, cazinourile şi restaurantele de tip fast-food au voie să funcţioneze doar până la ora 22.00, de luni până vinery, şi până la ora 23.00, în weekend, acestea fiind orele până la care este permisă şi desfăşurarea evenimentelor private.

Totodată, prin votul membrilor CJSU Argeş s-a decis interzicerea horelor sau a altor dansuri care ar implica încălcarea măsurii de distanţare între persoane la cel puţin un metru şi jumătate.

Soarta „relaxării” de pe litoral se decide astăzi

Anunţul autorităţilor locale din Argeş a venit cu puţin înainte de şedinţa Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (CNSU), la care a participat premierul Ludovic Orban, unde au fost analizate noile propuneri formulate de specialişti ca măsuri pentru limitarea răspândirii virusului. Astăzi, Executivul se întruneşte într-o şedinţă în care autorităţile centrale ar putea modifica hotărârea de guvern referitoare la starea de alertă pentru a introduce noi măsuri. „Singurele discuţii care sunt - sunt legate de limitarea programului la cluburi şi la terase, dar numai în anumite zone, unde e nivelul de răspândire mai mare, deci nu peste tot, nu la nivel naţional”, a declarat Ludovic Orban.

Premierul a adăugat că, de asemenea, este vorba şi despre „măsuri un pic mai clare legate de plaje”. „Şi pe plaje există un risc epidemiologic mare. Acolo, propunerea colegilor specialişti este să se elimine acea excepţie legată de persoane care aparţin aceleiaşi familii şi să fie regula de distanţare aplicată tuturor, cu excepţia copiilor, evident, că, dacă ai copii, se vede, se cunoaşte. De asemenea, e discuţia asta legată de posibilitatea introducerii obligativităţii portului măştii în spaţii deschise aglomerate, unde nu se poate păstra distanţa fizică de protecţie sanitară”, a precizat Orban.

Judeţul Argeş, în topul infectărilor

Potrivit unei analize a Institutului de Sănătate Publică (INSP), în perioada 20-26 iulie, judeţul Argeş a înregistrat 735 de noi cazuri de infectare cu SARS-CoV-2, totalul celor care s-au îmbolnăvit de COVID-19 ajungând astfel la 2.814. De la începutul pandemiei, în acest judeţ au murit 106 persoane, dintre care 17 numai în ultima săptămână. Argeş se află în topul judeţelor unde virusul se răspândeşte cel mai rapid.

De altfel, situaţia nu stă mai bine nici la nivel naţional. Trendul de infectare cu noul coronavirus este ascendent în Bucureşti şi în cele 34 de judeţe ale ţării, cu excepţia a 7 judeţe, unde numărul infectărilor este stabil, relevă o analiză a răspândirii SARS-CoV-2 realizată de INSP pentru săptămâna 20-26 iulie. Judeţele Buzău, Covasna, Gorj, Harghita, Ialomiţa, Mureş şi Satu Mare sunt singurele în care numărul noilor infectări se menţine de la o zi la alta, iar în rest, din ce în ce mai mulţi români se îmbolnăvesc de COVID-19.

Bilanţul total al persoanelor confirmate în România cu noul coronavirus a ajuns, ieri, la 47.053 de cazuri, după ce în ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 1.151 de noi îmbolnăviri, potrivit datelor GCS. În acelaşi timp, sunt înregistrate 2.206 de decese, din care 33 în ultimele 24 de ore. Numărul cel mai mare al deceselor a fost înregistrat pe data de 21 iulie, când 36 de oamani au murit în 24 de ore. În starea de urgenţă, „vârful” deceselor a fost înregistrat în data de 8 mai, când au murit 35 de oameni. 26.128 de persoane s-au vindecat. Numărul pacienţilor internaţi la terapie intensivă a ajuns la 357.

Scandalul „fentării” testelor COVID

Medicul Virgil Musta, de la Spitalul de Boli Infecţioase „Victor Babeş” din Timişoara, şi epidemiologul Adrian Pană, fost secretar de stat în Ministerul Sănătăţii, au adus lămuriri cu privire la eficienţa testelor COVID, după ce jucătorii şi stafful echipei CFR Cluj au obţinut rezultate contradictorii: ei au fost identificaţi pozitiv, într-o primă fază, pentru ca apoi, la retestare, să iasă negativi.

Situaţia nu a fost una singulară, un jucător de la Poli Iaşi trecând prin aceeaşi experienţă: găsit pozitiv la testul COVID, fotbalistul a avut parte de alte două rezultate negative în aceeaşi zi.

Medicul Virgil Musta a explicat că testele pot da o eroare de 70%, însă condiţiile din laborator sunt cele care determină acurateţea acestora: „Toate laboratorele care fac testul trebuie să aibă echipamente care să nu dea erori. Totuşi, testele pot da o eroare de 70%, dar asta nu înseamnă că, din 10 persoane care fac testul, să fie pozitive toate 10. Poate nu au fost echilibrate echipamentele”, a declarat medicul pentru Look Sport.

O altă variantă avansată de medic a fost aceea a „fentării” testelor, chiar de către cei testaţi.

„Există riscul ca testele să fie pozitive la prima testare, iar la a doua testare, dacă pacienţii ştiu să fenteze mecanismul, chiar să îl fenteze. Nu am datele necesare să explic, dar pot fi fentate. Nu pot să spun public, că lumea poate va încerca să păcălească sistemul. Dacă are nevoie de un test negativ, mai ales dacă vrea să plece în altă ţară şi are nevoie de un test negativ… Boala apare în câteva zile, dar există posibilitatea ca într-o perioadă scurtă de timp să nu apară în faringe virusul”, a explicat Musta pentru Gândul.

La rândul său, medicul epidemiolog Adrian Pană a explicat procedura care trebuie respectată pentru ca testele să aibă o acurateţe maximă: „Pentru a avea un test de calitate înaltă trebuie să ştim când să facem recoltarea, cum să o facem şi apoi avem un lanţ întreg de procesare la nivelul laboratoarelor care trebuie să respecte nişte standarde. Conform definiţiei de caz, «fereastra» când se poate face testul este la un număr de zile după un contact presupus pozitiv sau atunci când ai simptome. De exemplu, dacă eu mă întâlnesc cu o persoană care este pozitivă şi mă testez azi sau mâine, cu siguranţă testul meu este negativ. Corpul nu a avut timp să interacţioneze cu virusul şi să existe virus suficient în mucoasa faringiană astfel încât el să apară în test”, a declarat epidemiologul pentru sursa citată.