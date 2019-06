Sorina Pintea: Angajaţii din spitale vor fi plătiţi în funcţie de performanţă. Critici: Nu e vorba de performanţă, ci de cantitate

"Tot ce pot să spun este că nu vor scădea deloc salariile. Diferenţierea se va face în felul următor: pe aceeaşi secţie ai aceleaşi condiţii pentru toţi medicii. Fiecare face cam acelaşi tip de operaţie - unul face 5, unul face 30. Tot medicii au ridicat problema diferenţierii. Şi atunci, diferenţierea or să o facă spitalele prin regulamentul de organizare şi funcţionare, dar nu managerul, ci şeful de secţie, care este un administrator al secţiei, are un contract de administrare, are un buget de venituri şi cheltuieli, inclusiv cheltuială de personal, în funcţie de cazuri, de complexitate şi de nivelul de salarizare, conform legii, pentru că e o constantă."

"Am nenumărate adrese de la medici, de la organizaţiile profesionale, în care mi se spune că nu este normal ca un medic care face 5 operaţii să primească acelaşi salariu ca un medic care face 30 de operaţii. Teoretic, el nu primeşte acelaşi salariu, pentru că medicul care intră în sala de operaţii beneficiază de un spor de bloc operator de 50% pentru timpul petrecut în sala de operaţie. El oricum are ceva în plus, dar va trebui să facem o diferenţiere pe indicatori de performanţă a secţiei. Deci fiecare secţie se va gospodări - dacă şeful de secţie consideră că toţi merită acelaşi salariu, nu am nicio problemă. Nu sunt eu cea care decide. Dar prin regulament, şefului de secţie i se stabilesc nişte indicatori pe care trebuie să îi respecte", a precizat ministrul Sănătăţii.