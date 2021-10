Rafila şi Cercel criticaţi dur după respingerea certificatului verde obligatoriu: „Au crucificat poporul ăsta! Valul 4 a ajuns nestânjenit la vârf“

Proiectul de lege privind obligativitatea Certificatului verde la locul de muncă, respins miercuri de Senat, va ajunge oficial la Camera Deputaţilor doar luni, când Biroul Permanent va lua act de iniţiativă şi o va trimite la comisiile de specialitate. Deputaţii trebuie să reînceapă negocierile pe amendamentele controversate şi să le treacă de Comisia de sănătate şi Comisia juridică. Şi în cazul în care deputaţii urgentează dezbaterile din comisii şi votul din plen, după adoptarea proiectului acesta trebuie să fie depus la Secretariatul Camerei Deputaţilor timp de două zile, pentru a putea fi atacat la CCR. Scenariul optimist pentru adepţii Certificatului verde este că legea ar ajunge pe masa lui Iohannis, pentru promulgare, pe 8 noiembrie. În cazul atacării la CCR, ceea ce PSD a promis că va face, legea privind Certificatul verde va rămâne în aer timp de mai multe săptămâni.





Probleme privind Certificatul verde obligatoriu la locul de muncă sunt şi în cazul asigurării majorităţii parlamentare. În prezent, deputaţii liberali, aleşii USR şi cei ai UDMR au doar 163 de voturi, iar minimul pentru trecerea proiectului de lege este 166 de voturi. Aşadar, fosta Coaliţie are nevoie ca de aer de voturile a cel puţin trei voturi din cele ale Grupului minorităţilor naţionale, iar această condiţie este valabilă doar în cazul în care disciplina din PNL, USR şi UDMR este ca la carte în ceea ce priveşte votul pentru adoptarea iniţiativei.

„Măcar în Parlament să fie voci responsabile“

Luările de poziţie continuă după respingerea în plenul Senatului a propunerii legislative prin care certificatul verde de COVID devenea obligatoriu pentru angajaţii din anumite instituţii. Prof.dr. Cristian Apetrei, specialist în boli infecţioase şi microbiologie la Universitatea din Pittsburgh, SUA, s-a arătat dezamăgit că profesorii Adrian Streinu-Cercel şi Alexandru Rafila, membri PSD, cunoscuţi specialişti în boli infecţioase, au votat împotriva proiectului.





„M-am exprimat în mod repetat luând apărarea profesorului Streinu-Cercel bazat pe interacţiunile pe care le-am avut cu dumnealui de-a lungul timpului, care m-au făcut întotdeauna să-l consider un veritabil profesionist. M-am bucurat că la ultimele alegeri atât dumnealui, cât şi profesorul Rafila au intrat în Parlament. Raţionamentul meu a fost ca măcar în Parlament trebuie să fie nişte voci responsabile şi profesionale. Am tot aşteptat să aud în mod repetat mesajele celor doi şi am sperat că aceste mesaje vor fi eficiente. Poate că ar fi şi putut fi. Dacă ar fi fost. Din păcate, din Parlament s-a auzit mult mai consistent, strident şi eficient Şoşoacă. Din partea specialiştilor, singurul răspuns a fost o tăcere de AUR”, notează Cristian Apetrei pe pagina sa de Facebook.





Înainte de a jura credinţă unui partid, un medic a depus jurământul lui Hipocrat, mai subliniază acesta. „Aş dori să fac un apel ferm şi hotărât la profesorul Rafila să-şi pună în mişcare întreaga energie spre a evita o situaţie similară în Camera Deputaţilor. Parlamentul ar trebui să fie principala instituţie care serveşte ţara necondiţionat. Ţara se prăbuşeşte sub ochii noştri. Campania de vaccinare este o proptea esenţială şi ar fi păcat ca din motive politicianiste să-i tragem şi noi preşul de sub picioare”, mai spune Apetrei.





Reamintim că preşedintele Comisiei de sănătate din Senat, medicul infecţionist Adrian Streinu-Cercel, a declarat că proiectul este greşit din punct de vedere conceptual şi ştiinţific. „60% din populaţie a trecut prin boală asimptomatic şi nu are acces la certificat”, a argumentat Cercel, subliniind că acest lucru constituie o discriminare. Cercel a mai spus că ceea ce trebuia făcut şi explicitat era să se vadă incidenţa în populaţie a trecerii prin boală.

Jurma: „Au crucificat poporul ăsta!“

La rândul lui, cercetătorul Octavian Jurma deplânge situaţia în care am ajuns. „Au săvârşit-o! Au crucificat poporul ăsta! Valul 4 a ajuns nestânjenit la vârf săptămâna trecută şi măsurile luate săptămâna asta par acum doar un exerciţiu de cosmetică menit să ascundă această atrocitate inimaginabilă într-o ţară care se pretinde creştină. România a depăşit recordul mondial absolut (de la începutul pandemiei şi până azi) de moarte săptămânală de COVID-19 la un milion de locuitori”, notează dr. Jurma.





Acesta mai spune că valul de decese va continua să crescă pentru cel puţin încă o săptămână, chiar dacă valul de cazuri a început să scadă: „Niciun alt stat nu şi-a lăsat nepăsător poporul să moară într-o asemenea măsură de COVID-19 fără să facă nimic să împiedice catastrofa. Niciun alt stat nu şi-a învinuit poporul pentru că a căzut în prăpastia în care l-a îndemnat să intre.

Această atitudine monstruoasă faţă de viaţa semenilor nu poate rămâne şi de data aceasta trecută cu vederea pentru că se va repeta, aşa cum se repetă deja de 3 valuri tocmai din convingerea că pot scăpa cu vorba pe moarte călcând”.

Cum e la alţii

Italia a fost prima ţară a UE care a pus în funcţiune certificatul verde la locul de muncă atât pentru angajaţii de la stat, cât şi din privat. Cei care nu-l prezintă sunt consideraţi absenţi nemotivaţi şi li se taie din salariu. În Franţa, o lege adoptată în regim de urgenţă la începutul lui august prevede că anumite grupuri profesionale, inclusiv medicii şi profesorii, trebuiau să se vaccineze obligatoriu cu schemă completă până pe 15 octombrie pentru a putea lucra. În SUA, vaccinarea anti-COVID sau testarea săptămânală au devenit obligatorii în companiile cu peste 100 de angajaţi. Angajaţii publici din Los Angeles care nu sunt vaccinaţi vor trebui să se testeze de două ori pe săptămână împotriva coronavirusului, în timpul lor liber, şi să plătească 65 de dolari pentru fiecare test din propriul buzunar. Los Angeles nu este însă singurul oraş din Statele Unite care a implementat penalităţi împotriva angajaţilor publici care nu sunt vaccinaţi. Unele jurisdicţii au adoptat o linie mai dură decât municipalitatea din metropola californiană.

De exemplu, Primăria din Chicago a început săptămâna trecută să pună ofiţerii de poliţie care nu s-au conformat mandatului său de vaccinare într-un mod de lucru „fără plată.” Aceasta pe fondul opoziţiei puternice din partea sindicatelor. Săptămâna trecută, primarul din New York, Bill de Blasio, a anunţat că toţi angajaţii publici din metropolă – inclusiv ofiţerii de poliţie, pompierii, lucrătorii de la salubritate etc. – trebuie să primească cel puţin o doză de vaccin anti-COVID-19 până pe 29 octombrie.

Peste 13.000 de noi cazuri

Datele oficiale de joi indică 13.197 de noi cazuri de COVID-19 înregistrate în ultimele 24 de ore din circa 68.000 de teste efectuate. Numărul de decese rămâne ridicat – 415. În spitale, numărul total de persoane internate cu COVID-19 este de 20.249, din care 1.881 sunt internate la ATI. Din totalul pacienţilor internaţi, 459 sunt minori, 424 fiind internaţi în secţii şi 35 la ATI.

Oraşul Otopeni, Ilfov, rămâne în fruntea listei unde incidenţa bolii COVID-19 este cea mai ridicată din ţară – 21,4, urmat de Popeşti-Leordeni, cu 18,9 şi Fierbinţi-Târg, Ialomiţa, cu 18,29 la mia de locuitori. Bucureştiul are o rată de infectare de 15,67.