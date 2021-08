Precauţii şi recomandări pentru zilele de caniculă. Ce obiecte nu trebuie lăsate în maşină: „Este extrem de periculos“

La temperaturi ridicate, tuburile de deodorant se pot deforma, iar conţinutul de aerosoli devine extrem de periculos în aceste condiţii şi brichetele devin adevărate surse de risc, provocând deteriorarea parbrizului sau a banchetelor.

De asemenea, gelul antibacterian conţine substanţe care la temperaturi ridicate fac ca recipientul să explodeze.

„Fiti prevăzători, pentru binele dumneavoastră şi al celor dragi! Comportamentul preventiv salvează vieţi şi bunuri! Când temperatura de afară este foarte ridicată, anumite obiecte uitate în autovehicule pot provoca daune şi îi pot răni pe ocupanţi”, au transmis reprezentanţii IGSU.

Precauţii şi recomandări pentru zilele de caniculă

IGSU a realizat pentru cetăţeni un ghid despre caniculă şi cum ar trebui să ne comportăm pentru a fi în siguranţă în perioada când temperaturile sunt extrem de ridicate.

Factorii care agravează efectele caniculei asupra organismului sunt umiditate crescută. (astfel, transpiraţia nu se va evapora la fel de repede, ceea ce va împiedica organismul sa se racorească rapid), dar şi vârsta, obezitatea, febra, deshidratarea, boala de inima, boala mintală, circulaţia necorespunzătoare a sângelui, arsurile solare, consumul de droguri şi consumul de alcool în exces.

Persoanele vulnerabile sunt vârstnicii (mai ales cei trecuţi de 65 de ani), copiii, mai ales cei sub 2 ani (metabolismul lor diferă de al adulţilor), femeile gravide, persoane cu boli cronice (diabet şi boli endocrine, boli mentale, adicţii de substanţe sau alcoolism, schizofrenie, Parkinson, boli cardiovasculare, boli respiratorii, boli renale etc.), persoane care sunt sub anumite tratamente medicale (cele care au febră sunt în pericol mai mare), persoane vulnerabile socioeconomic (persoanele fără adăpost, imobilizate, cele lipsite de informare, izolarea socială), persoane cu anumite ocupaţii (persoanele care muncesc în aer liber în condiţii nepotrivite, care prestează muncă fizică în condiţii neadecvate, mai ales dacă au anumite probleme de sănătate, dar şi sportivii).