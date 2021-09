Pandemia a schimbat perioada de circulaţie a unor virusuri. Medic: Circulă în perioade în care nu ar trebui să circule

„Anul trecut abia aveam 80 de prezentări pe zi, acum avem până în 200 de prezentări pe zi la camera de gardă”, afirmă medicul Victor Daniel Miron, de la Institutul de Ocrotire a Mamei şi Copilului „Dr. Alfred Rusescu”.



La Institutul de Ocrotire a Mamei şi Copilului “Dr. Alfred Rusescu” din Capitală aproape s-a triplat numărul copiilor care ajung la camera de gardă faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Dr. Victor Daniel Miron, medic rezident de pediatrie, care are în grijă frecvent cazuri de copii care ajung de urgenţă la spital, spune că restricţiile din pandemie au dus la un fenomen ciudat: perioada de circulaţie a unor virusuri a fost modificată, astfel încât virusurile care dau enterocolite la copii sau virusul sinciţial respirator, care dă bronşiolită şi bronşită şi care afectează în mod deosebit copiii cu vârsta sub un an circulă în această perioadă, deşi acest lucru nu ar fi trebuit să se întâmple. Mulţi dintre copiii cu enterocolită ajung la camera de gardă deshidrataţi după ce varsă în mod repetat sau au mai multe scaune diareice şi îşi revin doar după ce fac perfuzii.