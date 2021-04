O clinică privată acuză DSP Bucureşti că nu raportează toate cazurile de Covid-19. Cum se apără instituţia statului

Practic, plângerile s-au realizat sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de abuz in serviciu şi zădărnicirea combaterii bolilor şi au fost înregistrate la DIICOT şi DNA. „Totodată astăzi, 01.04.2021, compania a transmis şi către Ministerul Sănătăţii o adresa de clarificare a situaţiei din cadrul DSPMB, instituţie care refuza să îndeplinească obligaţiile legale impuse prin Ordinul nr. 2.240 din 30 decembrie 2020 emis de Ministerul Sănătăţii”, arată conducerea OK Medical.

Aceasta spune că DSPMB nu respectă Ordinului nr. 2.240 din decembrie 2020 privind „fluxul informaţional utilizat în raportarea datelor referitoare la infecţia cu virusul SARS-CoV-2”, în care se arată că unităţile sanitare care realizează teste rapide raportează rezultatele pozitive DSPMB, care, la rândul ei, are obligaţia să le încarce în aplicaţia informatică Corona Forms. „Menţionam că începând cu luna februarie 2021 şi până la data depunerii plângerilor, în mod abuziv şi nelegal un număr de pacienţi nu au fost introduşi de angajaţii DSPMB în aplicaţia Corona Forms, pacienţii fiind raportaţi de către instituţia noastră conform prevederilor legale. Aceasta acţiune nelegală a angajaţilor DSPMB a generat şi generează o serie de efecte: raportarea eronata a numărului de persoane infectate cu SARS-CoV-2, neinstituirea obligaţiei de izolare pentru pacienţii depistaţi pozitivi, punerea în imposibilitate a pacienţilor de a beneficia de concedii medicale, punerea în imposibilitate a pacienţilor de a beneficia de îngrijiri medicale, prejudicii grave de imagine ale companiei noastre etc. Deşi compania noastră a depus mai multe solicitări de clarificare şi soluţionare a situaţiei descrise şi a purtat nenumărate discuţii cu conducerea DSPMB în care ni s-a promis remedierea situaţiei, directorul DSPMB, Oana Nicolescu, nu a întreprins nicio acţiune în acest sens”, menţionează oficialii clinicii.





Conform plângerii penale ar fi vorba de 228 de pacienţi testaţi pozitiv care au fost raportaţi de companie, dar care nu au fost înregistraţi de DSPMB în aplicaţia informatică.





DSPMB: Raportarea nu este posibilă nici legal, nici tehnic

De partea cealaltă, oficialii DSPMB susţin că testele de salivă pentru Covid-19 nu pot fi raportate oficial, deoarece astfel de teste (...) nu sunt incluse în metodologia de supraveghere a Covid-19 şi prin urmare, nici în aplicaţia Corona Forms.





„Raportarea acestor teste rapide antigen SARS CoV-2 cu prelevare din salivă, nu este posibilă nici legal, nici tehnic, deoarece aplicaţia Corona Forms nu are opţiunea de încărcare a rezultatelor cu tip de probă salivă, existând doar următoarele opţiuni: Exsudat faringian / Exsudat nazal; Aspirat traheo-bronşic; Fragment necroptic de pulmon. Totodată, furnizorul de servicii medicale ar trebui să informeze în mod corect pacienţii privind modalitatea de gestionare a unui rezultat pozitiv obţinut prin această metodă de laborator. Astfel, raportarea poate fi făcută doar cu respectarea cadrului de reglementare, aşa cum este elaborat de către Ministerul Sănătăţii şi Institutul Naţional de Sănătate Publică”, precizează DSPMB.