Încă 13 decese cauzate de coronavirus. Numărul morţilor a ajuns în România la 854 de persoane

Deces 842

Femeie, 80 ani, municipiul Bucureşti.

Data recoltării: 29.04.2020.

Data confirmării: 30.04.2020.

Data internării: 29.04.2020 în Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, transferata în data de 30.04.2020 la Spital Colentina.

Data decesului: 05.05.2020.

Comorbidităţi: Diabet zaharat tip II, HTA, boală cronică renală, sechele TBC, insuficienţă multiplă de organe.

Deces 843

Femeie, 36 ani, jud. Neamţ.

Beneficiara in Centrul de Recuperare si Reabilitare a Persoanelor cu Handicap.

Data recoltării: 02.05.2020.

Data confirmării: 04.05.2020.

Data internării: 02.05.2020 în ATI – Spitalul Judeţean de Urgeţă Piatra Neamţ, din 03.05.2020 ventilata mecanic, intubată.

Data decesului: 04.05.2020.

Comorbidităţi: obezitate morbida, HTA, sdr. Dislipidemic.

Deces 844

Bărbat, 57 ani, municipiul Bucureşti.

Data recoltării: 02.05.2020.

Data confirmării: 03.05.2020.

Data internării: 01.05.2020 in Spital de Urgenta Floreasca, transferat in 03.05.2020 in ATI - Spital Colentina cu insuficienţă respiratorie, bronhopneumonie, ventilat mecanic.

Data decesului: 05.05.2020.

Comorbidităţi: BPOC, neoplasm.

Deces 845

Bărbat, 68 ani, judeţ Alba.

Data recoltării: 13.04.2020.

Data confirmării: 14.04.2020.

Data internării: 13.04.2020, transferat în 14.04.2020 în Spital Aiud penumoftiziologie, transferat în 15.04.2020 în Spital Municipal Blaj cu insuficienţă respiratorie acută, pneumonie bilaterală.

Data decesului: 05.05.2020.

Comorbidităţi: Diabet zaharat tip II, BPOC, insuficienţă renală acută.

Deces 846

Bărbat, 69 ani, judeţ Arad.

Data recoltării: 28.03.2020.

Data confirmării: 04.04.2020.

Data internării: 28.03.2020 în Spitalul Judeţean de Urgenţă Arad, transferat in 01.04.2020 în ATI.

Data decesului: 01.04.2020.

Comorbidităţi: obezitate, Diabet zaharat tip II, insuficienta cardiaca cronica congenitala, HTA.

Deces raportat de SJU Arad la DSP Arad în data de 05.05.2020.

Deces 847

Femeie, 56 ani, jud. Vaslui.

Beneficiara în Căminul de persoane vârstnice

Data recoltării: 25.04.2020.

Data confirmării: 05.05.2020.

Data decesului: 04.05.2020.

Comorbidităţi: Diabet zaharat tip II, HTA std 3, cardiopatie hipertensivă.

Deces 848

Bărbat, 31 ani, judeţ Sibiu.

Data recoltării: 02.05.2020

Data confirmării: 03.05.2020

Data internării: 02.05.2020 Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu cu insuficienţă respiratorie acută, bronhopneumonie.

Data decesului: 05.05.2020

Comorbidităţi: tetrapareza spastica, retard mental sever.

Deces 849

Bărbat, 80 ani, judeţ Mureş.

Beneficiar în Căminul de persoane vârstnice

Data recoltării: 07.04.2020.

Data confirmarii: 07.04.2020.

Data internarii: 03.04.2020 în Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Mureş secţia medicală, transferat în 08.04.2020 în Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Mureş - Clinica de Boli Infecţioase şi din 27.04.2020 în ATI.

Data decesului: 05.05.2020.

Comorbidităţi: HTA, diabet zaharat, cardiopatie ischemica, boală pulmonară cronică, boală renală cronică.

Deces 850

Bărbat, 84 ani, judeţ Mureş.

Data recoltării: 01.05.2020.

Data confirmării: 01.05.2020.

Data internarii: 01.05.2020 în Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Mureş - Clinica cardiologie şi în aceeaşi zi transferat în ATI şi intubat.

Data decesului: 04.05.2020.

Comorbidităţi: Diabet zaharat, boală cardiovasculară, boală renală cronică, demenţă senila.

Deces 851

Femeie, 89 ani, judeţ Galaţi

Beneficiar în Căminul de persoane vârstnice

Data recoltării: 17.04.2020.

Data confirmării: 20.04.2020.

Data internarii: 17.04.2020 în Spitalul de Boli Infecţioase Galaţi, transferată în 30.04.2020 în Spitalul Judeţean Galaţi şi în 01.05.2020 în ATI.

Data decesului: 05.05.2020.

Comorbidităţi: HTA, insuficienţă renală cronică, Alzheimer.

Deces 852

Bărbat, 59 ani, judeţ Galaţi.

Data recoltării: 04.05.2020.

Data confirmării: 05.05.2020.

Data internării: 04.05.2020 în ATI - Spitalul Judeţean Galaţi.

Data decesului: 05.05.2020.

Comorbidităţi: Diabet zaharat tip II, HTA std 2, insuficienţă cardiacă cronică.

Deces 853

Bărbat, 54 ani, judeţ Mehedinţi.

Data recoltării: 02.05.2020

Data confirmării: 02.05.2020

Data internării: 02.05.2020 în Spitalul Judeţean Drobeta Turnu Severin.

Data decesului: 05.05.2020.

Comorbidităţi: obezitate, diabet zaharat tip II dezechilibrat, HTA std 2, insuficienţă cardiacă, boală cronică renală, steatoza hepatică

Deces 854

Bărbat, 64 ani, judeţ Bacău.

Data recoltării: 27.04.2020.

Data confirmării: 29.04.2020.

Data internării: 19.04.2020 în Spitalul Judeţean de Urgenţă Bacău - Secţia de neurologie (AVC

ischemic) şi transferat în 29.04.2020 în ATI.

Data decesului: 05.05.2020

Comorbidităţi: Insuficienţă hepatică acută, fibrilaţie atrială, tulburări de coagulare, hemiplegie dreaptă.