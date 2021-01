Ministrul Educaţiei a purtat o cămaşă specială, cu o parte din mânecă detaşabilă, pentru a se vaccina

Sorin Cîmpeanu a mers, miercuri, la Spitalul Militar Central pentru a se vaccina împotriva COVID-19, purtând o cămaşă specială, cu o parte din mânecă detaşabilă.

"Am participat la campania pentru Consiliul de Securitate ONU, ocazie cu care am fost în peste 70 de ţări mai altfel, care au necesitat vaccinări specifice pentru zonele respective, ocazie cu care am reuşit să fiu pregătit.

Sunt unul dintre cei foarte pregătiţi cu privire la actul de vaccinare din toate perspectivele", a explicat Cîmpeanu, ulterior.

