Două molecule noi, destinate tratamentului hepatitei C şi al cancerului de prostată, introduse pe Lista de medicamente compensate şi gratuite

Guvernul a aprobat, miercuri, o hotărâre pentru introducerea condiţionată în Lista de medicamente compensate şi gratuite a două molecule noi, care vor face obiectul unor contracte cost-volum şi cost-volum-rezultat, se arată într-un comunicat de presă al Ministerului Sănătăţii (MS).

Moleculele nou introduse sunt destinate pentru tratamentul inovativ al Hepatitei C şi al cancerului de prostată.

Conform sursei citate, numărul moleculelor nou introduse anul acesta în Lista de medicamente compensate şi gratuite de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, a ajuns astfel la 37 şi asigură tratamente inovative destinate mai multor arii terapeutice, precum: leucemii, boli cardiovasculare, scleroză multiplă, amiotrofie spinală, spondilită ankilozantă, diabet zaharat, fibroză pulmonară idiopatică, angină pectorală cronică etc.

"În acest an, am modificat listele de compensate şi gratuite de trei ori, chiar dacă legislaţia prevede cel puţin o corecţie pe an. Pacienţii noştri au dreptul la tratament inovativ de ultimă generaţie. Pentru a asigura accesul la tratamente inovative unui număr cât mai mare de pacienţi, luăm în calcul încheierea unor noi contracte cost-volum, urmând ca, după ce definitivăm Lista de medicamente esenţiale, să introducem necondiţionat în Listă unele molecule esenţiale", a declarat Sorina Pintea, ministrul Sănătăţii.

Hepatita C, o problemă de sănătate publică

Hepatita C reprezintă o problemă de sănătate publică, iar Guvernul este preocupat să ia toate măsurile necesare în lupta cu această afecţiune, în concordanţă cu recomandările OMS.

Începând din 1 septembrie, România va asigura a treia etapă de tratamente fără interferon, în cadrul căreia pacienţii cu hepatita C vor beneficia de trei scheme de tratament, în urma încheierii unor contracte cost-volum-rezultat. Astfel, pacienţii vor beneficia de tratamente personalizate, iar schema de tratament adecvată şi durata tratamentului (între 8 şi 24 săptămâni) va fi decisă de medicul curant în funcţie de starea clinică şi particularităţile fiecărui pacient.

Potrivit MS, noua etapă de tratament fără interferon pentru hepatita cronică virală C va ţinti un număr de 13.000 pacienţi eligibili, din care 12.100 de pacienţi cu fibroză F1, F2, F3 şi F4 (ciroză compensată), 750 de pacienţi cu fibroză F4 şi ciroză decompensată, 100 de pacienţi cu insuficienţă renală cronică aflaţi în dializă, indiferent de gradul de fibroză, şi 50 pacienţi cu transplant hepatic şi de alte organe solide, indiferent de gradul de fibroză.

Noi centre de tratament

De asemenea, pentru un acces mai facil la noile terapii, au fost desemnate două noi centre, Piteşti şi Bacău, în care se vor putea iniţia şi monitoriza aceste tratamente de medici cu experienţă în domeniu. Centrele sunt: Bucureşti, Braşov, Cluj, Constanţa, Craiova, Galaţi, Iaşi, Oradea, Sibiu, Târgu Mureş, Piteşti şi Bacău.

Potrivit unui comunicat transmis de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, planul de acţiuni al CNAS are în vedere atingerea obiectivelor OMS şi UE care urmăresc eradicarea totală a virusul hepatitei C până în anul 2030. Astfel în 2015-2016 au fost trataţi 5.860 de pacienţi cu o rată de succes de aproape 99%. Etapa a doua a inclus 12.000 de pacienţi eligibili, iar cea mai recentă etapă vizează 13.000 de pacienţi eligibili, dar cu un spectru mai larg - fibroză tip F1 - F4.

Reprezentanţii Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS) anunţau, în 10 august, că au finalizat negocierea noilor contracte cost-volum-rezultat pentru tratamentele fără interferon pentru hepatita cronică virală C, acestea desfăşurându-se cu trei deţinători de autorizaţii de punere de piaţă.