COVID-19 îşi continuă asaltul. UE ne cere să ne vaccinăm, dar nu prea avem unde

Statele membre ale Uniunii Europene ar trebui să înceapă să se pregătească acum pentru un nou val al pandemiei de COVID-19 la toamnă şi iarnă, a declarat luni comisarul european pentru Sănătate şi Siguranţa Alimentară, Stella Kyriakides, precizând că există o înmulţire „îngrijorătoare” a focarelor. Între altele, oficialul european cere şi vaccinarea cu booster a persoanelor vulnerabile, demers destul de greu de realizat în România, în prezent.

Stella Kyriakides a atras atenţia că nu este loc de complezenţă şi că pandemia nu s-a terminat. „Din păcate, pandemia a arătat o creştere îngrijorătoare în unele ţări”, a afirmat oficialul european la postul public de radio din Cipru, ţara sa natală.

agerpres.ro. „În ultimele două luni ne-am pregătit pentru toamnă şi iarnă, pe deplin conştienţi că următorul val pandemic nu poate şi nu ar trebui să apese şi mai mult asupra economiilor şi societăţilor noastre, în special într-un moment în care ele sunt deja afectate de războiul şi de invazia din Ucraina, precum şi de inflaţie”, a adăugat ea, citată de

Stella Kyriakides a precizat că executivul comunitar a cerut statelor membre să accelereze vaccinarea cu booster a persoanelor de peste 60 de ani şi a grupurilor vulnerabile. „Aceste luni ar trebuie să fie luni de pregătire, pentru ca sistemele noastre de sănătate să fie gata pentru posibile noi valuri care, de exemplu, s-ar putea combina cu gripa de sezon”, a mai afirmat comisarul european.

Greu de vaccinat

Dr. Rodica Tănăsescu, fost preşedinte al Societăţii Naţionale de Medicina Familiei, susţine că vaccinarea cu doza booster este greu de realizat acum de medicii de familie din cauza riscului de a rămâne cu doze nefolosite. Concret, conform unei reglementări emise de Ministerul Sănătăţii, medicii de familie riscă să plătească vaccinurile, dacă un sfert dintre dozele ajunse în cabinetele lor rămân nefolosite. „Dacă nu am 12 programări la imunizare, eu nu pot cere vaccin pentru că rămân cu doze nerealizate. Şi se mai întâmplă să am aceste programări şi oamenii să nu mai vină din diverse motive. Acesta este riscul vaccinului multidoză, să rămâi cu unele cantităţi neadministrate. Noi am făcut o serie de demersuri pentru schimbarea reglementărilor, dar acestea au rămas fără răspuns până în prezent. Ideal ar fi ca autorităţile, DSP-urile cel mai probabil, să realizeze un soi de platformă informatică în care pacienţii să poată găsi cu exactitate cabinetele medicilor de familie care vaccinează. Doritorii ar vedea care sunt acestea, s-ar putea programa cu un singur apel telefonic şi toată lumea ar fi fericită. Şi medicii, dar şi pacienţii. Acum, dacă am un pacient care vrea să fie vaccinat, eu nu pot strica şase doze pentru el şi trebuie să fac demersuri ca să caut un vaccin disponibil la un alt medic. Sigur, noi suntem atenţi să nu rămână nimeni nevaccinat, dar este foarte complicat uneori, iar problema poate dura, se poate rezolva şi în câteva zile”, a precizat medicul Rodica Tănăsescu pentru „Adevărul”.

Cifrele legate de COVID, într-o scădere artificială

a anunţat luni 4.955 de cazuri noi de COVID-19 înregistrate în ultimele 24 de ore. Dacă avem în vedere că la sfârşitul săptămânii trecute se raportau peste 6.000 de cazuri pe zi, cifrele publicate ieri par îmbucurătoare, dar trebuie spus că vorbim numai de o scădere artificială a numărului de noi cazuri pentru că, după cum se ştie, de obicei, duminica se testează mult mai puţin. Astfel, în această duminică s-au realizat 14.486 de teste (rapide antigenice sau RT-PCR) în timp ce vinerea trecută, de exemplu, în laboratoare au fost procesate 24.385 de teste rapide antigenice sau RT-PCR, cifrele fiind aproape duble. Ministerul Sănătăţii4.955 de cazuri noi de COVID-19 înregistrate în ultimele 24 de ore. Dacă avem în vedere că la sfârşitul săptămânii trecute se raportau peste 6.000 de cazuri pe zi, cifrele publicate ieri par îmbucurătoare, dar trebuie spus că vorbim numai de o scădere artificială a numărului de noi cazuri pentru că, după cum se ştie, de obicei, duminica se testează mult mai puţin. Astfel, în această duminică s-au realizat 14.486 de teste (rapide antigenice sau RT-PCR) în timp ce vinerea trecută, de exemplu, în laboratoare au fost procesate 24.385 de teste rapide antigenice sau RT-PCR, cifrele fiind aproape duble.

Oricum, ieri, municipiul Bucureşti se afla pe primul loc în topul negativ al judeţelor cu cele mai multe cazuri noi de infectări cu noul coronavirus. Judeţul Cluj ocupa locul II, iar pe locul al III-lea se afla Constanţa. Concret, în Bucureşti, unde rata de incidenţă a atins 6,85 la mie, au fost raportate 921 de cazuri noi, pe locul doi se afla Cluj, cu 440 de cazuri (5,04 la mie) şi pe locul trei se plasa Constanţa, cu 242 de cazuri noi (4,28 la mie).

În unităţile sanitare de profil, numărul de persoane internate în secţii cu COVID-19 era de 3.392, cu 417 mai multe faţă de ziua anterioară. De asemenea, la ATI erau internate 204 persoane, cu 18 mai multe faţă de ziua anterioară. Dintre cei 204 pacienţi internaţi la ATI, 172 erau nevaccinaţi.

Din totalul pacienţilor internaţi, 565 erau minori, 562 fiind internaţi în secţii, cu 82 mai mulţi faţă de ziua anterioară, şi 3 la ATI, la fel ca în ziua anterioară.

Din păcate, de duminică până luni, cinci persoane cu COVID-19 nevaccinate au decedat.