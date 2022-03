Cîmpeanu: 800 de elevi ucraineni sunt înscrişi ca audienţi în sistemul de învăţământ din România. Numărul lor va trece de 1.100 săptămâna viitoare

„Din cei aproape 79.000 de refugiaţii care au rămas pe teritoriul României, 43% sunt minori, este vorba de 33 691 de minori, dintre aceştia peste 24.000 au vârstă şcolară. Am avut întrevederi atât cu elevii ucraineni, cât şi cu profesori din Ucraina. În urma acestor discuţii a rezultat foarte clar că sunt două categorii de elevi; sunt acei elevi care doresc şi au făcut cereri pentru a fi audienţi în sistemul de învăţământ românesc pe curriculum românesc, săptămâna trecută am avut 601 elevi înscrişi ca audienţi în şcolile din România, în acest moment avem 810 elevi înscrişi ca audienţi în şcolile din România şi mai sunt de procesat încă 330 de cereri, deci până la 1140. La începutul săptămânii viitoare vom avea 1140 de elevi înscrişi în şcolile din România pe curriculum românesc, dintr-un total de 34.000. Cea de-a doua categorie, care este cea mai numeroasă, este aceea a elevilor ucraineni care doresc să continue şcoala după curriculum ucrainean. Pentru acest lucru au nevoie de sprijin logistic în primul rând din partea şcolilor româneşti: este vorba de spaţii, este vorba de echipamente electronice care le vor fi puse la dispoziţie. Această decizie are legătură, cu siguranţă, şi cu ceea ce au anunţat autorităţile ucrainene, că suspendă examenele naţionale în acest an, este suficient să frecventezi cursurile online pentru a avea certificat de absolvire, fie că vorbim de gimnaziu, fie că vorbim de liceu”, a declarat sâmbătă, într-un briefing susţinut la finalul şedinţei de Guvern, ministrul, Educaţiei, Sorin Cîmpeanu.

Acesta a ţinut să explice că la Ineu, în judeţul Arad, au ajuns muncitori dintr-o fabrică de componente auto, delocalizată din Ucraina, aceşti muncitori au în total 40 de copii – şapte cu vârsta de grădiniţă, cinci cu vârsta de şcoală primară, 20 de copii de gimnaziu şi cinci cu vârste de liceu – iar pentru aceştia se iau măsuri.

Copiii de grădiniţă au intrat într-o grupă specială, elevii de şcoală primară şi cei de liceu învaţă alături de elevii români, ca audient, în timp ce pentru cei 20 de elevi de gimnaziu s-a creat o clasă specială.

„Aceşti copii trebuie sprijiniţi şi sunt sprijiniţi. Tabletele care le sunt repartizate unora dintre aceşti copii le vor fi repartizate începând cu ziua de luni, nu sunt tablete care se iau de la copiii români. Sunt tablete care există în şcoli, stocuri suplimentare, care nu au fost distribuite pentru că s-au dublat cantităţile de tablete achiziţionate de Guvern, tablete achiziţionate de primării, tablete obţinute din alte surse precum donaţii. Deci există stocuri suplimentare, din acestea se vor distribui tablete copiilor ucraineni. În niciun caz nu se va lua vreo tabletă de la vreun copil român pentru a se da altora”, a explicat ministrul Educaţiei.

El a subliniat că având în vedere numărul mic de elevi ucraineni înscrişi ca audienţi în şcoli, „nu va fi afectat semnificativ actul educaţional din România în detrimentul copiilor români”,

Cîmpeanu a precizat că Guvernul României este dispus să acorde o derogare de la Legea Educaţiei pentru trei elevi ucraineni care au făcut şcoala de balet din Kiev, termină clasa a opta şi doresc să continue în învăţământul din România.

Cîmpeanu explică de asemenea că în 55 de şcoli româneşti sunt aproape 200 de cadre didactice care cunosc limba ucraineană, având capacitatea de a preda această limbă sau alte discipline în ucraineană. El spune că sunt zeci de profesori ucraineni care sunt refugiaţi şi care ar urma a fi cooptaţi să predea în şcolile româneşti în beneficiul copiilor ucraineni.