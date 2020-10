Zi decisivă pentru Viorica Dăncilă şi Carmen Dan. PSD Teleorman stabileşte lista pentru Parlament

Lista de Senat ar putea fi deschisă de Dănuţ Cristescu sau Carmen Dan, din cele două locuri disponibile pentru acest judeţ doar unul fiind eligibil. Aglomeraţie mare de candidaţi este pentru cele două locuri considerate eligibile pentru Camera Deputaţilor, acolo unde ar vrea să prindă un mandat Ioana Panagoreţ, Paul Stancu, Violeta Răduţ, Florin Savu Piper, potrivit candidaturilor depuse până marţi seară.

Şi Viorica Dăncilă ar vrea să fie pe lista pentru Camera Deputaţilor, însă prezenţa acesteia depinde de susţinerea pe care o poate strânge. Nu sunt excluse nici candidaturi- surpriză.

Promisiunea făcută lui Dăncilă

În noiembrie 2019, după alegerile prezidenţiale, când Marcel Ciolacu a preluat puterea în PSD, i-a promis Vioricăi Dăncilă un loc de senator, cu condiţia să accepte în linişte mazilirea din fruntea partidului. Numai că filiala PSD Teleorman, din care Viorica Dăncilă a făcut parte în ultmii 20 de ani, e condusă de Adrian Gâdea, unul dintre locotenenţii lui Liviu Dragnea. Într-o declaraţie pentru „Adevărul“, fostul premier Viorica Dăncilă susţine că Liviu Dragnea, chiar şi din puşcărie, încearcă să blocheze candidatura sa la parlamentare. Astfel, fostul lider PSD s-ar răzbuna pe Viroica Dăncilă pentru refuzul de a semna ordonanţa de urgenţă care l-ar fi salvat de puşcărie. În schimb, Liviu Dragnea i-ar oferi un loc eligibil în Senat fostului ministru de Interne Carmen Dan, unul dintre oamenii care i-au rămas fideli chiar şi după încarcerare.

„Liviu Dragnea, chiar şi din închisoare, are o influenţă asupra mai multor lideri din PSD Teleorman. Liviu Dragnea nu mă doreşte pe listă la parlamentare pentru că nu am dat amnistie şi graţiere, aşa cum a insistat. Liviu Dragnea o doreşte pe listă pe Carmen Dan. Sper că liderii PSD nu vor face ce spune Liviu Dragnea. Nu am aut nicio discuţie cu liderii partidului pe acest subiect, dar am încredere în vorbele preşedintelui Marcel Ciolacu, care a spus că un fost premier PSD trebuie să se regăsească pe listele partidului la parlamentare. Am fost europarlamentar şi premier, deci înţeleg şi exigenţele Legislativului. Nu cred că un fost premier al partidului poate fi exclus de pe listă. Aşa cum a spus şi Marcel Ciolacu, nu cred că trebuie să ne omorâm foştii lideri ai partidului”, a spus Viorica Dăncilă pentru „Adevărul“.

Fostul premier susţine că sunt cel puţin trei motive pentru candidatura sa pe un loc eligibil la alegerile parlamentare. ”1. Nu am nicio vulnerabilitate. În condiţiile în care se vorbeşte despre acuzaţii de corupţie şi de subminare a independenţei Justiţiei, eu nu am astfel de pete. Aduc în PSD imaginea unui om integru. Cred că partidul are nevoie de astfel de oameni. PSD trebuie să se desparăt de personaje vulnerabile pe chestiuni ce ţin de corupţie şi de Justiţie. 2. PSD trebuie să se prezinte cu o echipă unită la alegerile parlamentare pentru a obţine o victorie. 3. Programul de guvernare din perioada 2018-2019 a fost un succes econimic şi social. Am fost premierul care a crescut nivelul de trai al românilor”, a spus Viorica Dăncilă.

Liderul social-democrat Marcel Ciolacu nu vrea să o impună pe Viorica Dăncilă pe lista PSD Teleorman, dar nici nu vrea scandal în partid înainte de alegeri. ”Dăncilă mai degrabă nu va prinde loc eligibil. Semnalul a fost dat săptămâna trecută, când Viorica Dăncilă a fost schimbată din fruntea organizaţiei de femei. Ciolacu i-a promis anul trecut că o lasă şefa femeilor PSD şi îi oferă un loc de senator”, susţin surse politice pentru Adevărul.