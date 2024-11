Cristina Laslo, caz bulversant: cum a dispărut de pe teren una dintre cele mai bune handbaliste ale țării

România se pregătește pentru Europeanul de handbal feminin (28 noiembrie – 15 decembrie), fără vedetele Neagu, Pintea și Buceschi, retrase de la prima reprezentativă, dar și fără Laslo, aflată în mijlocul unui conflict aprins cu selecționerul Florentin Pera.

Finalul fiecărui an aparține de handbalul feminin. Pentru că, fiind printre puținele sporturi de echipă la care mai contăm la nivel internațional – la băieți, am decăzut de ani buni! – iubitorii sportului s-au obișnuit să urmărească Europenele și Mondialele din perioada noiembrie – decembrie.

Din păcate, și handbalul nostru feminin e pe „tobogan“. Fetele au fost ultima dată la o ediție a Jocurilor Olimpice în 2016, în timp ce la Europene ultimul rezultat notabil a fost un loc 4 în 2018. Și, ca să vedem când am avut un rezultat mare la Mondiale, trebuie să ne întoarcem și mai mult în timp, tocmai în 2015, când România a obținut medalia de bronz în Danemarca.

Acum, când Europenele din acest an, găzduite de Austria, Ungaria și Elveția, se apropie, realist vorbind, perspectivele sunt sumbre! La ultimele două ediții ale turneului continental, ne-am clasat pe locul 12 de fiecare dată. Iar asta în condițiile în care le-am avut în lot pe vedetele Cristina Neagu, Crina Pintea (a prins lotul pentru Euro 2020, dar apoi a ratat meciurile turneului final, fiind diagnosticată cu COVID-19) și Eliza Buceschi. Toate și-au anunțat retragerea de la prima reprezentativă. Fără ele, am văzut deja ce pot face fetele, la Trofeul Carpați, la Cluj, în luna octombrie. Aici, selecționata pregătită de Florentin Pera a bătut Macedonia de Nord (36-25), dar apoi a înregistrat două eșecuri, cu Elveția (27-36) și cu Brazilia (31-34).

Am pierdut o jucătoare experimentată

În acest context, decizia excluderii Cristinei Laslo (28 de ani) din lotul pe care România tocmai l-a anunțat pentru Campionatul European a făcut valuri. Handbalista de 28 de ani, dacă ar fi fost convocată, ar fi fost printre cele mai experimentate jucătoare pe care ne-am fi putut baza la turneul final. Pentru că Laslo a participat deja la trei Europene (2016, 2018, 2020) și la trei Mondiale (2017, 2021, 2023).

Erau însă semnale tot mai clare că jucătoarea de la Gloria Bistrița va fi lăsată în afara lotului pentru Campionatul European. Iar asta din cauza unui conflict aprins cu Florentin Pera. Spre ghinionul Cristinei, acesta pregătește, în paralel, echipa națională, dar și Gloria Bistrița, club la care Laslo a început acest sezon. Din cauza războiului Pera – Laslo, Gloria a dat-o afară, recent, pe Cristina. La rândul său, selecționerul a luat decizia excluderii jucătoarei atât din lotul pentru Trofeul Carpați, cât și pentru Europeanul care bate la ușă.

Ciudat e că, inițial, când a lăsat-o pe Laslo în afara lotului pentru Trofeul Carpați, Florentin Pera a negat vehement că această decizie ar fi fost cauzată de un conflict.

„Cristina vine după șase-șapte săptămâni de inactivitate din cauza unei accidentări. Are mai puține meciuri și mai puține goluri marcate decât celelalte jucătoare pe postul de coordonator de joc. Nu se pune problema să fie exclusă din lot la Bistriţa sau la echipa naţională“, a spus Pera, spre finalul lunii octombrie. Ulterior însă, s-a întâmplat fix ce a negat antrenorul de 44 de ani!

Tăcere în fața criticilor

Laslo a fost „crucificată“, în ultimele zile, pe motiv că ar avea probleme comportamentale. Iată ce s-a spus despre handbalista de 28 de ani:

*Vasile Stîngă pentru Sport Total FM: Sunt de acord cu antrenorul Florentin Pera. Nu se poate ca o jucătoare să emită pretenții să fie schimbat antrenorul, să ajungă la asemenea amenințări (n.r. – s-a speculat că Laslo ar fi cerut schimbarea lui Pera, la Bistrița). Laslo n-a demonstrat nimic, n-a câștigat nimic. E mediocră. Am văzut-o acum mulți ani, am zis că va ajunge jucătoare bună, dar de când am văzut-o n-a progresat deloc.

*Gheorghe Tadici pentru iAMsport.ro: E o decizie foarte corectă (n.r. – excluderea Cristinei Laslo din lotul național), pentru că știu ce e în spate. N-ai cum să convoci o jucătoare care nu joacă. Ea e o jucătoare talentată, a fost respectată, a fost plătită foarte bine, dar s-a crezut prea repede mai mult decât Cristina Neagu. Ori ea mai avea mult până departe. Pe problema de conduită a lăsat mult de dorit. A fost avertizată și reavertizată, iar consecințele îi aparțin 100%, chiar 200% ei!

Deși a fost pusă la zid, deocamdată, varianta Cristinei Laslo lipsește în această poveste. „Adevărul“ a contactat-o, ieri, însă handbalista a insistat că, la ora actuală, nu poate comenta cazul, urmând să facă precizările necesare la momentul potrivit.

Sunt și decizii forțate de probleme

Dincolo de cazul Laslo, selecționerul României a luat și niște decizii forțate de probleme, când a finalizat lotul pentru Campionatul European. Pera anunțase, inițial, un lot extins, format din 35 de handbaliste. Și a renunțat, ulterior, la 17 dintre ele. Printre sportivele care au ratat lotul pentru turneul final se află Yulia Dumanska și Diana Lixăndroiu, două jucătoare experimentate la acest nivel. Din păcate, ambele sunt accidentate în acest moment.

Până să ajungă la Campionatul European, România va avea următorul program:

*18-19 noiembire: pregătire centralizată, Bucureşti

*19-25 noiembrie: participare la turneul Golden League, Danemarca, Viborg

*25-27 noiembrie: pregătire centralizată, Oradea

În cadrul turneului Golden League, fetele noastre vor întâlni, pe rând, Olanda (21 noiembrie), Danemarca (23 noiembrie) și Norvegia (24 noiembrie), ultima formație fiind campioana europeană en-titre.

Lotul României

*Portari: Curmenţ (Corona Braşov), Ciucă (Rapid), Hosu (CSM Bucureşti);

*Extreme dreapta: Borş (Dunărea Brăila), Seraficeanu (Gloria Bistriţa);

*Interi dreapta: Bucur (Gloria Buzău), Gogîrlă (Râmnicu Vâlcea);

*Centri: Necula (Râmnicu Vâlcea), Popa (Dunărea Brăila), Boiciuc (Corona Braşov);

*Interi stânga: Bazaliu (Gloria Bistriţa), Grozav (Rapid), Stoica (Rapid);

*Extreme stânga: Dindiligan (CSM Bucureşti), Lupei (Dunărea Brăila);

*Pivoţi: Ostase (Rapid), Coteţ (Dunărea Brăila), Jipa (Gloria Buzău).

Programul fetelor la Euro 2024

*29 noiembrie, ora 19.00: România – Cehia

*1 decembrie, ora 19.00: Muntenegru – România

*3 decembrie, ora 19.00: Serbia – România

Toate meciurile vor fi găzduite de Főnix Aréna, la Debrecen (Ungaria). Primele două clasate vor merge în Grupele Principale. Competiția va fi transmisă în România de Digi Sport și de Prima Sport.