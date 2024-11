SONDAJ Cine se mai luptă pentru un loc în turul doi la alegerile prezidențiale. Un alt candidat a scăzut dramatic în ultima săptămână

Elena Lasconi și George Simion se luptă pentru un loc în turul II la alegerile prezidențiale din 8 decembrie, arată ultimul sondaj realizat de AtlasIntel în perioada 9-12 noiembrie.

Potrivit sondajului obținut de Hotnews pe primul loc la opțiunile de vot ale românilor se află în continuare Marcel Ciolacu, cu un scor de 25,4%. Pe locul doi, la egalitate de procente, ar fi Elena Lasconi și George Simion, cu 14,2%.

Nicolae Ciucă se află pe locul al patrulea cu un procent de 10,2% iar Mircea Geoană, care a cunoscut o scădere în ultimul timp, a coborât pe locul cinci, cu un procent de doar 9,1%.

Scăderea în procente a independentului a fost recunoscută chiar și de susținătorul său, profesorul universitar Nicolae Borțun, dar chiar și de Geoană, marți.

Creșterea în numărul de procente a candidatul independent Călin Georgescu este o surpriză, având 7,4%, după ce în sondajul realizat de Biroul de Cercetări Sociale (BCS), la comanda publicației Newsweek avea 5.8%. Sub acesta se află Cristian Diaconescu, cu 5,3%.

Candidatul UDMR, Kelemen Hunor, are 4.3%, Cristian Terheș – 3.4%, iar Ana Birchall – 2.9%. Fosta moderatoare de la Realitatea Plus, Alexandra Păcuraru are 1.1%, la fel ca Sebastian Popescu, dar mai mult decât Ludovic Orban – 0.7% sau Silviu Predoiu – 0.5%.

De asemenea, AtlasIntel a realizat și profilul electoratului fiecăruia din candidați. Astfel, Marcel Ciolacu este mai popular în rândul persoanelor cu vârste de peste 50 ani, având chiar la 41,7% din voturile persoanelor de peste 70 de ani. Zonele geografice Ciolacu a obținut cel mai bun scor sunt: Muntenia – 28,9% și București-Ilfov – 26,7%. În diaspora, social-democratul are doar 4%.

De asemenea, Ciolacu obține scoruri de peste 30% în rândul populației cu venituri între 3.000 și 7.000 de lei, precum și în rândul persoanelor cu studii medii.

Elena Lasconi este mai populară în rândul femeilor, decât cel al bărbaților, cu un procent 15,4% față de 11,5%. De asemenea, este mai populară printre tinerii de 18-29 de ani, cu un scor de 24,5%.

La polul opus se află Simion, preferat mai mult în rândul bărbaților, cu 18,9% decât în rândul femeilor, unde a obținut doar 9,7%. Cei mai mulți votanți ai candidatului AUR au un nivel primar al educației, ajungând la 44,7% intenție de vot printre cei care au doar școala generală absolvită. Segmentul de vârstă este cel de 30-39 de ani, cu 27,1%, iar 33% din cei care au venituri de până la 3.000 de lei declară că l-ar vota.

Nicolae Ciucă a obținut doar 10%, la segmentul de vârstă de peste 40 de ani. Tot 10% a depășit și în rândul persoanelor cu venituri mai mari, de peste 5.000 de lei.

Două sondaje de săptămâna trecută arată rezultate diferite față de cel de la AtlasIntel, fiind vorba de cel realizat de The Center for International Research and Analyses (CIRA), la comanda Evenimentului Zilei și cel al Biroul de Cercetări Sociale (BCS), la comanda publicației Newsweek.

Potrivit CIRA, rezultatele sunt următoarele:

Marcel Ciolacu (PSD) – 29%

Nicolae Ciucă (PNL) – 19%

George Simion (AUR) – 17 %

Elena Lasconi (USR) – 16%

Mircea Geoană – 9%

Kelemen Hunor (UDMR) – 1%

Ludovic Orban (Forţa Dreptei) – 1%

Călin Georgescu – 1%

Potrivit BCS, rezultatele sunt următoarele:

Marcel Ciolacu – 27,1%

Nicolae Ciucă – 17,7%

Elena Lasconi – 14,3%

George Simion – 11,9%

Mircea Geoană – 7,6%

Călin Georgescu – 5,8%

Cristian Diaconescu – 4,9%.

Compania AtlasIntel, care a realizat sondajul prezentat în exclusivitate de HotNews, și-a început activitatea în anul 2017, în orașele Seattle (SUA) și Sao Paulo (Brazilia), extinzându-și treptat activitatea pe mai multe continente.

Sondajul AtlasIntel a fost realizat în perioada 9-12 noiembrie, pe un eșantion de 3.035 de respondenți. Metodologia folosită a fost recrutarea digitală aleatorie, cercetarea având o marjă de eroare de ±2 procente și un nivel de încredere de 95%.