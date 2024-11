Spectacolul „Orfani” a ajuns la finalul traseului itinerant din 2024

O adaptare modernă și autohtonă a piesei „Orfani” de Dennis Kelly a animat în această toamnă mai multe spații culturale din București (Teatrelli, ARTHUBx, Teatrul În Culise), dar și scena Teatrului Național „Toma Caragiu” din Ploiești.

Spectacolul produs de Asociația Urbandada a fost co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN) și fost primit cu mult entuziasm de publicul de toate vârstele. Din distribuția sa fac parte actori talentați ai noii generații, prezențe constante pe scenele teatrelor independente din București - Iulia Alexandra Neacșu, Șerban Ghilvaci și Robert Oprea, iar regia este semnată de Laura Ducu (Ședință cu părinții, Devorează-mă, All you need is LUV, Fază lungă).

ORFANI este un spectacol provocator despre familie, limite și decizii dificile, iar reprezentațiile sale din această toamnă au fost însoțite de dezbateri pe teme precum discriminarea și disfuncționalitatea relațiilor familiale, dar și de un workshop de actorie dedicat adolescenților din Comunitățile nr. 1 și nr. 2 ale organizației S.O.S. Satele Copiilor. Acesta a fost coordonat de actrița Patricia Ionescu și a abordat exprimarea și gestionarea corectă a emoțiilor intense și înțelegerea felului în care arta poate ajuta ca formă de terapie printr-o serie de exerciții practice și discuții pe baza lor.

Munca la spectacol a început din primăvară, prin adaptarea temelor și universului propus de Dennis Kelly la realitatea României anului 2024, iar repetițiile au început în vară. Spectacolul a luat în final forma unui thriller psihologic ce reflectă realitățile autohtone și explorează într-un mod cât mai actual și transparent teme precum legăturile familiale, rasismul, abandonul și solidaritatea în fața adversităților.

„Piesa în sine este puternică, plină de tensiune și explorează teme dificile, iar acest lucru a necesitat o abordare emoțională profundă. E un rol destul de diferit față de tot ce am făcut până acum, personajul meu este unul care trebuie să navigheze prin situații extreme, confruntându-se cu dileme morale și frici adânci. Iar procesul de lucru pentru a ajunge la ceea ce publicul a putut vedea a fost unul intens, dar pe care nu-l regret câtuși de puțin.”, a declarat Iulia Neacșu despre experiența ORFANI. „Și personajul meu este unul foarte complex, vine la pachet cu multe elemente pe care le regăsim în personaje-cheie din dramaturgie, inclusiv Hamlet. Provocarea a fost să găsesc elemente concrete care să-l aducă foarte aproape de lumea de azi, care să-l facă să fie ușor de tradus publicului din România lui 2024, fără a-i pierde esența și originea. Din fericire am avut mediul oportun și toate pârghiile de a face asta, iar după reacțiile publicului a fost un pariu pe care l-am câștigat.”, a spus Șerban Ghilvaci. „Iar spre deosebire de producțiile mari, cu foarte multe personaje, aici am avut ocazia să lucrăm în profunzime la fiecare scenă. A fost o experiență foarte intensă, una dintre cele mai frumoase și relevante colaborări de până acum.”, a completat Robert Oprea.

Ultima reprezentație din această toamnă a avut loc la finalul săptămânii trecute, în spațiul intim al teatrului independent În Culise. Echipa proiectului plănuiește să continue în 2025 traseul itinerant al spectacolului, sperând să ajungă în mai multe orașe din țară. „Ne dorim să găsim acestui spectacol, care momentan este itinerant, și o casă permanentă și constantă. Pentru că este un spectacol curajos, care nu se ascunde după deget. Cred că mai ales în ziua de azi este foarte ofertant să urmărim traseul de la victimă la agresor, într-o societate tot mai polarizată, care ne modelează pe fiecare dintre noi în acest sens. Mi-a plăcut în toate spectacolele Laurei felul în care reușește să devoaleze nuanțele psihologiei personajelor sale, să te apropie din punct de vedere uman de ele, fără a le oferi totuși justificări facile.”, a declarat Oana Furdea, Project Manager al proiectului.

Mai multe noutăți despre oportunitățile următoarelor reprezentații vor fi postate pe paginile de Facebook și Instagram ale comunității creative Wickenarium, înființată de Laura Ducu pentru a aduce laolaltă proiectele artistice (teatru, film, instalații imersive) dezvoltate de ea.