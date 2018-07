Viorica Dăncilă: Nu am făcut o evaluare a miniştrilor. Mulţi dintre cei care m-au jignit sunt oameni care au tăiat pensii, au tăiat salarii, au închis şcoli şi spitale

Rămâi pe adevarul.ro pentru principalele declaraţii:

Despre evaluarea personală

Au fost luni grele. Mă bucur că după şase luni m-am încadrat în foaia de parcurs. În urma măsurilor puse în practică suntem evaluaţi atât în coaliţie, dar şi de cetăţenii României. Au fost mai multe lucruri care n-au ieşit, măsuri pentru stimularea economiei, măsuri pentru dezvoltare.

Cea mai importantă măsură

Faptul că am reuşit să fac o echipă. Noi am reuşit să creştem gradul de absorbţie al fondurilor europene, am deblocat fonduri. Putem spune că avem multe realizări. Nu am reuşit să aduc consens în societatea românească. Nu am reuşit să avem toţi aceeaşi abordare. Proiectele de ţară presupun să acţionăm în aceiaşi direcţie.

Despre plângerea penală a lui Ludovic Orban

A fost greu de acceptat pentru mine. A fost greu de acceptat că poţi alătura un act diplomatic de înalta trădare. E greu de înţeles această acţiune a lui Orban. Însăşi ţara e pusă într-o situaţie neplăcută. Nu mă aşteptam la această plângere penală. Sunt nevinovată.

Sunt om şi omul e supus greşelii. E o presiune uriaşă şi de aceea apar şi unele greşeli. Nu am greşit în deciziile luate. Mulţi dintre cei care m-au jignit, care au avut un comportament rău au luat decizii împotriva oamenilor: au tăiat pensii, salarii, au închis şcoli, spitale. Nu vor rămâne jignirile şi atacurile la persoană, ci realizările.

Despre pensii şi salarii

Cu toate creşterile de la 1 iulie nu există pericolul referitor la neplata salariilor şi salariilor. Vreau să spun că luna aceasta 98% dintre pensii au fost date până pe 15 ale lunii, iar 2% nu au primit pentru că nu erau acasă.

Noua lege a pensiilor va elimina inechităţile din sistem. Nicio pensie nu va scădea în România. Vom avea o creştere a pensiilor, nu o diminuare a lor. În 2019, vom creşte punctul de pensie de la 1.100 d elei 1.265 de lei. Pensia minimă va creşte în 2019 la 704 lei, în prezent fiind 620 de lei. Nu pot face acum un calcul al impactului bugetar.

Despre evaluarea miniştrilor

Nu am făcut încă o evaluare. Evaluare nu o facem asupra persoanei, ci asupra îndeplinirii programului de guvernare. Creşeterea salariilor în educaţie a fost prinsă în programul de guvernare. Avem prevăzută Legea manualului şi Legea învăţământului dual.