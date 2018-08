Tăriceanu, încă o „palmă“ pentru Dăncilă şi Dragnea: Canalul Dunăre – Bucureşti nu e viabil

„Avem o serie de observaţii privind lista de proiecte pe care guvernul vrea să le adopte în parteneriat public - privat pe care dorim să le discutăm în coaliţie. Susţinem majoritatea covârşitoare a acestor proiecte care sunt incluse pe listă, însă avem o observaţie. Este vorba de Canalul Bucureşti - Dunăre, care a fost început în anii '80 şi nici atunci nu a fost strict viabil. Am văzut că acum acest canal estse reluat. Problema lucrărilor este una extrem de delicată care trebuie să se bazeze pe considerente tehnico - economice. Există semne de întrebare serioase cu privire la această lucrare care credem noi că se ridică la un miliard de euro, bani care pot fi folosţi pentru alte proiecte“, a declarat Tăriceanu

„În loc să punem bani într-un proiect din anii 80, mai bine să ne concentrăm pe proiecte care merită avute în vedere: intrările şi ieşirile din Bucureşti spre A2, infrastructura majoră din Moldova, autostrada Iaşi – Târgu Frumos, sală de sport la Iaşi“, a completat Călin Popescu Tăriceanu De asemenea, Tăriceanu a punctat faptul că celelalte proiecte ale Guvernului Dăncilă vor fi susţinute.

În ultimul interviu acordat Antenei 3, Liviu Dragnea a anunţat că unul dintre proiectele pentru anii următori este construirea canalului Dunăre - Bucureşti, localitatea urmând să joace rol de port.

Şi Darius Vâlcov a vorbit, pentru acelaşi post de televiziune, despre acest canal. „În România, până la sfârşitul acestui an, va demara licitaţia pentru canalul Dunăre-Bucureşti în parteneriat statul român, Municipiul Bucureşti şi cu firme private, în România, până la sfârşitul acestui an, va demara parteneriatul public-privat pentru construcţia a trei autostrăzi Ploieşti - Braşov, Autostrada Sudului şi Târgu Neamţ - Iaşi- Ungheni, în România, până la sfârşitul acestui an, vom demara încă 12 (proiecte) în care vom face încă o staţiune în Făgăraş, în zona comunei Arefu, cu 160 de km de pârtii, la 2000 de metri altitudine.”, a anunţat Darius Vâlcov, la jumătate lunii iulie.