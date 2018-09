Războiul continuă în PSD: Dragnea şi Firea se luptă prin şantaje reciproce. Cine sunt „răzgândenii“ PSD care l-au salvat pe Dragnea

Liviu Dragnea a câştigat clar disputa cu rivalii săi din partid, însă conflictul nu s-a stins. Surse politice au declarat pentru „Adevărul“ că Paul Stănescu, Gabriela Firea, Mihai Tudose şi Adrian Ţuţuianu l-au ameninţat pe liderul PSD că vor bloca toate proiectele de lege în Camera Deputaţilor. Cei patru, ca şefi de organizaţii, controlează cam 20-30 de aleşi PSD, deci ar putea strica majoritatea PSD-ALDE din Parlament, cu scopul de a-l presa pe Liviu Dragnea să demisioneze.

„A fost doar o bătălie scurtă câştigată. Din punctul meu de vedere, până de sărbători domnul Dragnea va pica, nu-l apucă sărbătorile de iarnă. Este o persoană cu anumite probleme şi nu va ajunge să trăiască sărbătorile alături de Irina. Lumea este sătulă. Toţi cei care sunt acolo, în CEx, sunt oameni aduşi de el, puşi de el, li s-au oferit funcţii de prost-gust şi au acceptat şi s-au umilit şi acum nu au curaj să ridice capul din pământ“, a declarat deputatul PSD Răzvan Rotaru pentru Mediafax.

Firea riscă să devină primar de paie

Însă şi Liviu Dragnea are un as în mânecă. Liderul PSD i-a transmis Gabrielei Firea că, dacă va continua să-l atace, va rămâne primar doar cu numele, fără să mai poate lua vreo decizie în Primăria Capitalei. În acest moment, majoritatea PSD-ALDE din Consiliul General al Capitalei stă într-un singur vot. Dragnea a ameninţat-o pe Firea că ALDE nu va mai vota alături de PSD în Consiliul General, astfel încât proiectele iniţate de ea vor pica la vot. ALDE are patru consilieri generali, deci, în condiţiile în care Tăriceanu se aliază cu Dragnea împotriva Gabrielei Firea, primarul Capitalei va avea doar un rol decorativ.

Decizia ar afecta-o profund pe Gabriela Firea, care n-ar mai putea oferi cadouri electorale, deşi e abia la jumătatea mandatului. În cei doi ani la primărie, Firea s-a întrecut în a oferi gratuităţi: vacanţe în Grecia pentru pensionari, vacanţe pe litoralul românesc pentru tineri, vocuhere pentru biciclete, maşini, aspriratoare şi ochelari. În lipsa unei majorităţi în Consiliul General, singura carte pe care poate să o mai joace Firea este victimizarea. Surse din conducerea PSD susţin că între cele două tabere „va urma un joc de-a şoarecele şi pisica“: în timp ce „grupul revoluţionarilor“ va încerca să şubrezească tot mai mult puterea liderului PSD, Dragnea va încerca să-şi izoleze rivalii.

Cine sunt „răzgândenii“ din PSD

Preşedintele PSD Giurgiu, Niculae Bădălău, unul dintre semnatarii scrisorii anti-Dragnea, s-a răzgândit în şedinţa CEx. Surse din conducerea PSD au declarat pentru „Adevărul“ că Bădălău nu a votat nici pentru demitere lui Dragnea, nici împotrivă. „Nici măcar nu s-a abţinut. Pur şi simplu n-a ridicat mâna”, susţin sursele citate. Întrebat de jurnalişti la finalul şedinţei Comitetului Executiv de ce nu a mai susţinut scrisoarea în sedinţă, Niculae Bădălău n-a oferit nicio explicaţie.

Nu e prima dată când Bădălău se răzgândeşte peste noapte. În luna ianuarie, înainte de Comitetul Executiv în care urma să fie hotărâtă soarta premierului Mihai Tudose, Bădălău a publicat o scrisoare în care cerea mai multă democraţie în partid. Însă, când s-a ajuns la vot, Bădălău s-a abţinut, în timp ce Tudose a fost mazilit.

Dacă facem o compraţie între şedinţa Comitetului Executiv din ianuarie, care a dus la căderea Guvernului Tudose, şi şedinţa de vineri, care a dus la o nouă victorie a lui Dragnea, vedem exact cât de maleabilă este coloana vertebrală a liderilor PSD. Cel mai concludent exemplu este Marian Oprişan. În luna ianuarie, baronul de Vrancea a fost de partea lui Mihai Tudose şi a fost printre puţinii care au votat împotriva lui Dragnea în CEX. Acum, Oprişan a jucat la două capete, până în ziua votului, când s-a afişat alături de Dragnea.

Un alt lider PSD care a schimbat taberele este Felix Stroe. „Partidul suntem noi. Nu e normal să decidă doar o mână de oameni“, spunea Felix Stroe în iarnă, când ocupa funcţia de ministru al Transporturilor în Guvernul Tudose. Acum, Stroe a fost de partea liderului PSD, deşi scrisoarea anti-Dragnea se baza chiar pe critica formulată de Stroe în luna ianuarie: lipsa democraţiei în partid.

Singurii consecvenţi au fost Marcel Ciolacu , liderul PSD Buzău, şi Robert Negoiţă, primarul Sectorului 3, care au votat împotriva lui Dragnea şi în iarnă, şi acum. De asemenea, Gabriel Petrea, liderul organizaţiei de tineret a PSD, s-a obţinut în ambele CEX-uri, iar Adrian Ţuţuianu s-a abţinut în iarnă, iar vineri a fost pe faţă împotriva lui Dragnea.

Taberele, din nou faţă-n faţă

Biroul Permanent Naţional (BPN) al PSD, conducerea restrânsă a partidului, se va reuni luni dimineaţă la Parlament. Ultima şedinţă de BPN convocată de Dragnea a fost în urmă cu şase luni. La BPN vor participa atât premierul Viorica Dăncilă, care este şi preşedinte executiv al partidului, cât şi contestatarii liderului social-democrat. Potrivit unor surse politice, subiectul întrunirii va fi referendumul pentru revizuirea Constituţiei.



Greblă va fi noul SGG al Guvernului

Fostul judecator CCR Toni Greblă a fost propus vineri de Liviu Dragnea, în şedinţa CEX, pentru funcţia de secretar general al Guvernului. Propunerea a fost primită cu aplauze de liderii PSD, în condţiile în care Greblă este vechi PSD-ist. Toni Greblă o va înlocui pe Andreea Lambru, ajunsă la SGG cu sprijinul lui Călin Popescu Tăriceanu. Toni Greblă a fost achitat, în luna mai, de judecătorii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie într-un dosar de corupţie deschis de DNA. Însă decizia magistraţilor nu este definitivă.