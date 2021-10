Premierul desemnat Nicolae Ciucă: E discutată o soluţie prin care să putem să asigurăm Favipiravir în farmacii care să poată să fie eliberat pe bază de reţetă

Premierul desemnat Nicolae Ciucă a prezentat, sâmbătă, după ce a depus programul de guvernare, principalele măsuri pentru gestionarea pe termen scurt a situaţiei generate de pandemie Printre acestea se numără, conform lui Ciucă, mărirea capacităţi spitalelor în ceea ce priveşte tratarea pacienţilor infectaţi cu coronavirus, sporirea numărului de call-center pentru facilitarea accesului celor care vor să fie asistaţi în diagnosticarea infecţiei cu SARS-CoV-2.





„Noi am apreciat că este nevoie să avem mai multe centre de diagnosticare să putem să micşorăm presiunea care este în momentul de faţă pe spitale. De asemenea, am discutat ca într-un timp foarte scurt să înfiinţăm un call center pentru medicii de familie ca să poată să primească date şi informaţii de la medicii de specialitate pentru mai multe detalii şi tot ce apare nou în protocolul de tratare a bolii COVID. De asemenea, este foarte important, am stabilit ca într-un timp foarte, foarte scurt să avem un protocol care să ajungă la medicii de familie legat de ceea ce nu ar trebui să recomande, pentru că există şi această posibilitate, să se recomande medicamente care nu sunt cele mai potrivite în tratamentul bolii şi de asemenea un protocol legat de ceea ce înseamnă tratarea în special în ambulatoriu. Mai este de asemenea discutată o soluţie prin care să putem să asigurăm Favipiravir în farmacii care să poată să fie eliberat pe bază de reţetă de la medicul de familie”, a declarat Nicolae Ciucă sâmbătă după amiază, după ce a depus la Parlament, lista cu miniştrii propuşi şi programul de guvernare.





Întrebat dacă se simte responsabil pentru criza sanitară, premierul desemnat susţine că „fiecare dintre noi avem responsabilitate ca cetăţean şi în mod deosebit ca persoană implicată în ceea ce înseamnă actul de guvernare”.

„Din punct de vedere al conştiinţei personale, a făcut tot ceea ce e omeneşte posibil să sprijinim toate instituţiile statului responsabile de măsurile necesare pentru a rezolva această criză sanitară”, a arătat Ciucă.

În ceea ce priveşte discuţia de aproximativ o oră pe care a avut-o, sâmbătă, cu medicii Valeriu Gheorghiţă, Raed Arafat, Alexandru Rafila, Adrian Streinu Cercel şi cu ministrul Sănătăţii, Cseke Attila, premierul desemnat explică faptul că a considerat că „e nevoie de această discuţie tehnică” prin care să fie identificate soluţiile care sunt cel mai la îndemână pentru rezolvarea crizei sanitare.

„Parte din aceste soluţii au fost deja cuprinse în anexa pe sănătate (a programului de guevrnare depus – n.r.), singura problemă pe care o mai avem de rezolvat este cea legată de a vedea măsurile pe care noi le avem să fie aliniate la măsurile la nivelul UE”, a explicat Nicolae Ciucă.

Acesta a precizat că în cadrul discuţiilor a fost ridicată şi problema certificatului verde la locul de muncă, iar în acest context Ciucă a spus: „să vedem în cel fel se poate amenda acest proiect astfel încât să poată să fie aprobat în Camera Deputaţilor”.

Medicamentul Favipiravir nu a ajuns nici acum în farmaciile cu circuit deschis, deşi conform protocolului oficial avizat de Ministerul Sănătăţii, medicii de familie au dreptul încă din luna aprilie să prescrie acest antiviral pentru pacienţii cu forme uşoare şi medii de COVID-19 monitorizaţi acasă. Medicamentul Favipiravir se administrează pacienţilor, deocamdată, doar în spitale.