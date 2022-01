PNRR-ul României ridică noi probleme în coaliţie. Cîţu, după ce ministrul Muncii a cerut renegocierea plafonului pentru pensii: „Înseamnă să o luăm de la zero”

Ministrul Muncii, social-democratul Marius Budăi, a declarat, marţi seara, că menţinerea unui procent de 9,4 din Produsul Intern Brut pentru bugetul de pensii, aşa cum România a negociat în PNRR, i-ar menţine „săraci” pe pensionarii români şi a anunţat că PSD susţine renegocierea cu oficialii europeni a procentului alocat pentru pensii.

În replică, Florin Cîţu a declarat că renegocierea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă ar însemna reluarea tuturor procedurilor de la zero şi a precizat că nu va permite acest lucru. „Am spus partenerilor internaţionali, atunci când am negociat PNRR-ul, că aceasta este formă finală şi am spus că nu vom reveni asupra lui, pentru că asta înseamnă să reiei toată procedura de negociere, înseamnă să aruncăm la coş 30 de miliarde de euro.

Nu voi permite niciodată aşa ceva. PNRR a fost negociat foarte bine, a avut printre cele mai bune rezultate. PNL rămâne concentrat pe reforme mari, care să împingă România în viitor, nu pe dispute foarte mici. Ne interesează reforma pensiilor, toate pensiile să fie trecute pe sistem de contributivitate şi să fie sustenabile, să nu avem probleme cu plata pensiilor în 2030”, a transmis liderul PNL, joi, într-o conferinţă de presă.

De altfel, în contextul în care ministrul Muncii, Marius Budăi, a precizat că şi premierul Nicolae Ciucă a fost de acord cu renegocierea plafonului introdus în PNRR privind cheltuielile din PIB cu pensiile, care nu trebuie să depăşească 9,4%, Florin Cîţu a precizat că prim-ministrul nu l-a informat că ar fi avut o astfel de discuţie.

„Nu am avut această discuţie. Premierul nu mi-a spus că ar fi avut această discuţie cu cineva despre PNRR. Negocierile se fac prin Ministerul Proiectelor Europene, nu Ministerul Muncii, dacă se fac. Acest contract pe care îl avem cu UE, prin care primim 30 de miliarde de euro, nu prevede niciun fel de punct în care să se vorbească despre renegocierea acestui acord. Orice fel de discuţie, pentru cine vrea să renegocieze, înseamnă să renegociem tot programul. Oprim, o luăm de la zero, pierdem doi ani de zile. De aceea spun că este imposibil. Nu spun că este perfect, dar dacă ne uităm la evaluarea Comisiei a fost printre cele mai bune, este un program ambiţios”, a explicat preşedintele PNL.