Pavel Popescu: Colegii noştri de la USR trebuie să înţeleagă că acţiunile lor readuc socialiştii la putere şi risipesc efortul românilor din ultimii doi ani

„Demersul colegilor de la USR are un singur efect pe termen scurt: readucerea socialiştilor la putere, a aceloraşi socialişti împotriva cărora am protestat zile întregi, la sub zero grade Celsius, în Piaţa Victoriei”, spune Pavel Popescu, vicepreşedinte PNL.

Popescu le atrage atenţia parlamentarilor PNL că, dacă doresc cu adevărat ca ţara să nu redevină captivă socialiştilor, singura opţiune rămâne un guvern PNL-USR-UDMR. „Oricum am calcula procentele partidelor parlamentare, este evident că nu există o altă opţiune de coaliţie pro-reformistă decât cea care a fost creată în urma alegerilor parlamentare din decembrie 2020. Dacă USR votează dărâmarea actualului Guvern, atunci posibilitatea revenirii la această coaliţie dispare, iar asta va face ca PSD să revină la putere”, atenţionează liderul PNL.

În acelaşi timp, Popescu arată că o eventuală cădere a Guvernului Cîţu va risipi tot efortul românilor făcut în ultimii doi ani. „În ultimii doi ani, cu eforturi uriaşe din partea românilor, am reuşit să stabilizăm ţara, să ţinem sub control pandemia, să depăşim criza economică şi să lansăm un program de investiţii fără precedent în ultimii 31 de ani. Mediul de afaceri, angajaţii români, corporaţiile, angajaţii de la stat, cu toţii am făcut eforturi pentru a ieşi dintr-o perioadă grea. Putem spune că am reuşit, economia creşte, numărul angajărilor a crescut cu peste 120.000, în piaţă a revenit optimismul. Dacă însă marţi, parlamentarii USR se vor alia coaliţiei PSD-AUR, atunci toate acestea vor fi risipite. Se deschide astfel calea haosului şi a instabilităţii politice, totul de dragul unor jocuri personale”, mai spune Popescu.

Deputatul liberal aminteşte că priorităţile românilor sunt cu totul altele. „Românii sunt interesaţi acum de cu totul alte lucruri decât cele aflate pe agenda PSD-USR-AUR. Românii vor să trecem cu bine peste valul 4 al pandemiei, vor să investim inteligent banii din PNRR şi vor o rezolvare rapidă a crizei generate de creşterea preţurilor la energie. Acestea sunt problemele reale ale românilor şi nu tentativa PSD, USR şi AUR de a se plasa cât mai bine pentru alegerile din 2024”, încheie vicepreşedintele liberal.