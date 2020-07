Orban: Sunt convins că activitatea Curţii de Conturi se va îmbunătăţi radical după ce aţi hotărât să îl promovaţi pe Bădălău şi îşi continuă activitatea tata-socru

”Sunt convins că activitatea Curţii de Conturi se va îmbunătăţi radical după ce aţi hotărât să îl promovaţi pe Bădălău şi îşi continuă activitatea tata-socru la nivel de vicepreşedinţi ai Curţii de Conturi. O lege de modificare a Curţii de Conturi, în urma căreia am primit scrisoare de la Comisia Europeană că riscăm suspendarea pe fonduri europene şi am atacat la CCR legea adoptată de Parlament. Repet, cu Bădălău şi cu tata-socru lucrurile... Eu nu am nimic cu instituţiile publice, eu am împotriva unor oameni care fac de râs instituţiile respective şi care se comportă împotriva atribuţiilor legale şi care se comportă ca nişte membri care răspund la comenzi politice, aşa cum s-a întâmplat când CCR a forţat demiterea Codruţei Kovesi de la DNA, aşa cum s-a întâmplat când codul penal sau codul de procedură penală au fost declarate neconstituţionale ducând la eliberarea unor oameni acuzaţi de corupţie, prin sentinţe definitive”, a replicat Orban în Parlament anunţului lui Ciolacu referitor la modificarea Legii Curţii de Conturi.





El a afirmat, că Guvernul a alocat bani acolo unde era nevoie de bani. „Am suplimentat bugetul pentru plata şomajului tehnic, pentru plata părinţilor care au avut grijă de copii în perioada suspendării, pentru persoanele vulberabile aflate în izolare la domiciliu, pentru plata tabletelor şcolare pentru a avea acces la internet”, a subliniat premierul.





În ceea ce priveşte iniţiativa „Fără penali”, el a precizat că este semnatar al acestei iniţiative şi mai mult decât atât în urma referendumului declanşat de preşeidntele Iohannis aminclus în proiectul de revizuire iniţiativa „Fără penali”. „Am anunţat că sprijin orice proiect care să includă integritatea funcţiei publice”, a anunţat Orban.

El a reluat acuzaţiile conform cărora PSD a votat sistematic împotriva solicitărilor formulate de justiţie, formând un zid în jurul oamenilor corupţi. „Există încă în Parlament colegi de-ai dvs pentru care nu s-a putut finaliza cercetarea penală pentru că majoritatea condusă de PSD a refuzat să îşi dea acordul pentru urmărirea penală. Să îţi întemeiezi o acuzaţie pe o prezumţie scoasă din ziar care nu are niciun fel de legătură cu realitatea mi se pare jenant pentru nişte lideri politici”, a declarat Ludovic Orban.

Prim-ministrul a precizat că nu a avut altă activitate decât servirea interesului public, Orban a mai precizat că la data de 1 iunie numărul angajaţilor cu contracte de muncă era doar cu 14.000 mai mic în 2020 decât numărul angajaţilor cu contract de muncă în 2019. „Ca să nu mai vorbesc despre toate eforturile pentru a sprijini companiile, lucru fără precedent în România – rambursarea TVA, plata concediilor medicale, oprirea popririi executărilor. România a adoptat cea mai generoasă măsură pentru plata ratelor, peste 300.000 de români au beneficiat de această prevedere legală. Sunt deschis oricând la orice invitaţie din partea Parlamentului pentru a discuta chestiuni importante, cum ar fi situaţia economică a României”, a declarat prim-ministrul.