Orban, asalt la PSD: Nu dau doi bani pe afirmaţiile voastre despre democraţie; Nu sunteţi decât nişte viespi

„Ne acuzaţi de ordonanţe. Noi am dat 500 de milioane de euro pentru gazul natural. Am dat ordonanţe de urgenţă după ce aţi pus pe butuci companiile de stat. Ce aţi făcut trei ani? Ne cereţi socoteală pentru trei luni? Noi am rezolvat zeci de probleme. Nu dau doi bani pe afirmaţiile voastre despre democraţie. Voi aţi călcat în picioare drepturile fundamentale ale românilor. În 2016 eraţi travestiţi în albine şi aţi promis doar miere. Nu sunteţi decât nişte viespi cu venin în ace”, a declarat premierul Ludovic Orban în plenul Parlamentului.

Înainte de asta, acesta i-a mai criticat pe social-democraţi pe motiv că au „aruncat în aer România” şi a precizat, vizavi de numărul mare de ordonanţe de urgenţă emise ieri de Guvern, că acestea au fost doar „să scăpăm de prostiile voastre”.

„Vreţi nu vreţi sunteţi parlamentari născuţi din pixul lui Dragnea. Nu o să scăpaţi de stigmatul ăsta. Timp de trei ani l-aţi slugărit, aţi susţinut toate acţiunile anti-româneşti, aţi aruncat în aer România. Nu mă las judecat de voi. Aţi arătat de ce sunteţi în stare: sărăcie, dezinformare şi aţi adus doar dezolare şi imagine catastrofală la nivel internaţional. Voi aţi emis noaptea OUG 13, «Noaptea, ca hoţii!», ca să scăpaţi puşcăriabili, noi am adoptat OUG ca să scăpăm de prostiile voastre”, a precizat Orban.