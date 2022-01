Nou scandal cu acuzaţii de agresivitate între USR şi PNL. Reacţiile liderilor celor două partide

Deşi poza nu îmi aparţine şi am scris în textul postării că este un pamflet, regret ca fost interpretată greşit şi că am atins un subiect atât de sensibil, cu care foarte multe femei se confruntă. Întrucât subiectul a fost exploatat politic, am decis să demisionez din PNL, până la clarificarea acestei situaţii", a anunţat bărbatul, printr-o postare pe Facebook.

Săptămâna trecută, într-o şedinţă a Consilului Local Mogoşoaia, a avut loc un alt incident, o consilieră USR acuzând că a fost agresată fizic de alt doi colegi, unul de la PNL, celălalt de la PMP. Poliţia a deschis un dosar penal, iar cei doi au demisionat din formaţiunile din care fac parte.