Nicuşor Dan: Din caracatiţa aia cred că au plecat până acum trei sau patru oameni, erau vreo 50. Cu totul, am adus în Primărie 15 persoane

Întrebat, marţi seară, la B1 Tv, despre "caracatiţa" de la Primăria Capitalei, despre care vorbea în campania electorală, Nicuşor Dan a spus: "Din caracatiţa aia cred că au plecat până acum trei sau patru oameni, erau vreo 50".

"Unii au plecat prin demisie, pe alţii i-am mutat eu pe alte poziţii şi au plecat dup-aia", a explicat Nicuşor Dan.

Întrebat dacă reorganizează aparatul Primăriei, Dan a afirmat că "parte din corupţie vine prin companiile municipale".

"Am spus că le desfiinţăm, o să ne ţinem de cuvânt, e o promisiune şi a mea şi a majorităţii Consiliului General", a adăugat el.

Potrivit primarului general, mulţi dintre oamenii "din caracatiţă" cumulează poziţii în aceste companii municipale.

"Legal, eu am dreptul să am 13 consilieri şi doi dintre aceşti consilieri i-am delegat la Administraţia Clădirilor cu Risc Seismic şi pe locul lor o să mai am alţi doi. Deci, cu totul, am adus în Primărie 15 persoane. Şi imediat la începutul lui ianuarie o să începem concursurile pe diferite poziţii", a precizat Dan.

Nicuşor Dan a avut ca element de campanie prezentarea "caracatiţei” create la Primăria Municipiului Bucureşti în perioada în care primar general a fost Gabriela Firea.

La rândul ei, Firea i-a transmis în mai multe rânduri lui Dan că singura caracatiţă pe care o va găsi va fi în farfurie, pentru la Primăria Capitalei nu a existat niciodată aşa ceva.