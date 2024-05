Djokovici, încă o concediere zgomotoasă: liderul mondial a renunțat la un alt om din stafful său

Novak Djokovici va împlini 37 de ani în această lună, pe 22 mai, dar, la cum arată actuala stagiune pentru el, aniversarea va fi orice numai fericită nu. Chiar dacă ocupă, în continuare, locul 1 mondial, sârbul are un sezon cenușiu după standardele sale foarte înalte. Cu 11 victorii, 4 înfrângeri și nicun trofeu câștigat până acum, când tocmai am intrat în a cincea lună din acest an.

După un asemenea parcurs, prima victimă a lui Djokovici a fost antrenorul său, Goran Ivanisevici. Care, ulterior, a detaliat motivele despărțirii, după cum Adevărul a scris aici. Din păcate pentru Nole, s-a dovedit că nu Ivanisevici era marea sa problemă, în condițiile în care sârbul a fost eliminat în semifinale, la Monte Carlo.

Îngrijorat, Novak a luat decizia de a renunța la turneul de la Madrid. Acum, el urmează să joace la Roma (8-19 mai), însă, înainte de a ajunge în Italia, s-a despărțit de un alt om important din stafful său. Potrivit Eurosport, liderul ATP tocmai a pus capăt colaborării cu Marco Panichi. Acesta se ocupa de pregătirea fizică a liderului mondial.

„Marco, ce ani de colaborare am avut! Am atins vârful, am câștigat trofee, am doborât recorduri. Dar, mai mult decât orice, m-au bucurat zilele noastre obișnuite petrecute împreună în și în afara sălii de antrenament. Mulțumesc, Romanista (așa cum îți spunea Goran Ivanisevici) pentru toată energia ta, pentru efortul depus și timpul investit în a mă face cel mai bun jucător și cea mai bună persoană. Multă dragoste și abia aștept să ne revedem la Roma! Forzaaaa“, a scris Nole în mesajul său de despărțire de Marco Panichi.