Moţiunea simplă împotriva ministrului Justiţiei a fost respinsă. Predoiu: „Lupta anticorupţie era să moară cu USR” / Stelian Ion: „A împrumutat retorica lui Dragnea”

UPDATE - Moţiunea simplă a USR împotriva ministrului Justiţiei a fost respinsă. Au fost înregistrare 80 de voturi favorabile şi 192 de voturi contra.

„Acest obiectiv al desfiinţării SIIJ este înscris în MCV. El ar putea avea un impact şi în ceea ce priveşte problema aderării României la Schengen. Prin urmare, din toate aceste motive se impunea cu urgenţă desfiinţarea SIIJ. În programul de guvernare era înscris un termen precis – martie 2022 când proiectul trebuia să treacă prin Parlament, în prealabil propus de MJ, iar SIIJ să fie desfiinţat. Obiectiv pe care Guvernul l-a asumat şi l-a îndeplinit în termen”, a afirmat Cătălin Predoiu, în plenul de luni al Camerei Deputaţilor.

Ministrul Justiţiei a precizat că au existat consultări ample cu asociaţiile de magistraţi, CSM şi alte părţi implicate, cu privire la proiectul de lege de desfiinţarea SIIJ.

„Ce am făcut imediat după preluarea mandatului? Am început imediat consultări în sistemul judiciar, cât şi în afară. Am fost acuzaţi acum câteva minute că nu am desfăşurat aceste consultări. Trei pagini cu listarea acestor consultări. Nu am să le citesc pentru că timpul e preţios, dar am făcut consultări nu doar cu magistraţii, nu numai cu CSM, cu asociaţiile de magistraţi, ci şi cu societatea civilă şi cu membri ai Parlamentului, ai comisiilor juridice din Parlament, membri ai partidelor şi oricine a dorit să mă primească am stat de vorbă cu el.

De ce? Pentru a îmi face o idee cu privire la situaţia concretă din teren, pentru că nu facem politică în vid, în vise, facem politică în lumea reală. Şi care era acea realitate? Magistratura era divizată pe acest subiect. Când am început consultările în decembrie 2020, o parte dintre magistraţii cu care am discutat, inclusiv la nivelul CSM, nici nu voiau să audă de desfiinţarea SIIJ. Acesta este adevărul. Dacă unii ne facem că nu vrem să îl vedem, e altă poveste. Ceilalţi voiau desfiinţarea SIIJ, dar cu o anumită procedură şi anume refacerea competenţei DNA”, a explicat Predoiu.