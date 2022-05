Militarii care au participat la jocurile Invictus, premiaţi la Parlament de Comisia pentru tineret şi sport şi Comisia pentru apărare

„Cei 20 de militari români răniţi care au reprezentat România la Jocurile Invictus de la Haga, lotul lărgit şi echipele de sprijin au fost invitate de către cei doi preşedinţi ai comisiilor reunite, Oana Ţoiu şi Pavel Popescu, în Parlament, marţi, 3 mai, pentru o ceremonie de recunoaştere a exemplului de curaj, perseverenţă, depăşire a limitelor şi munca de echipă”, se arată într-un comunicat de presă comun al celor două comisii.

Potrivit sursei citate, cei 20 de militari români au participat discipline şi eu reuşit să câştige două medalii de aur şi patru de medalii de argint. „Sportivii Invictus au concurat la mai multe discipline sportive, adaptate pentru persoane cu dizabilităţi, respectiv: tir cu arcul, atletism, canotaj în sală la ergometru, powerlifting, ciclism, înot şi volei din poziţia şezând. Au câştigat două medalii de aur şi patru medalii de argint: Marcel Neagu - Proba de tir compound individual, Emil Cojocaru, Iulian Căpăţână şi Eduard Romila - Proba de tir cu arcul, Marcel Neagu, Florin Bolovan şi Mihai Toma - Arcul compound, Valentin Ciolan - atletism aruncarea bilei, Emil Cojocaru - arc olimpic individual, Mihai Toma şi de plutonierul adjutant Iulian Căpăţână - Land rover driving challenge”, mai arată sursa citată.

Preşedinta Comisiei pentru tineret şi sport din Camera Deputaţilor, Oana Ţoiu, a felicitat echipa Invictus, declarând totodată susţinerea membrilor celor două comisii pentru găzduirea jocurilor sportive Internaţionale Invictus de către România în anul 2027. „Vă felicităm pentru inspiraţia pe care ne-aţi dat-o în aceste zile şi demonstraţia clară, nu doar la Jocurile de la Haga, ci şi în fiecare zi, că „dizabilitatea” are „abilitate” în centrul său - şi al cuvântului, dar mai ales în capacitatea fiecărei persoane. Asta, dacă ne facem ca demnitari şi noi datoria să o vedem şi să o susţinem. Echipa Invictus este o echipă frumoasă şi pentru că a construit an de an pe un efort militar şi civil, şi sunt împreuna cu colegii mei din comisii alături de voi în obiectivul ca România să găzduiască în 2027 jocurile sportive Internaţionale Invictus, pentru a duce acest exemplu şi mai departe şi filosofia voastră că avem nevoie să ne găsim puterea de a începe la linia de start pentru că dacă nu suntem singuri vom ajunge şi la linia de finish. Vă mulţumim pentru lecţie”, a transmis Oana Ţoiu.

„Sportul are puterea de a schimba vieţi. Datorită oamenilor care au pus suflet şi şi-au dedicat timpul şi creativitatea pentru folosul întregii comunităţi, astăzi, Invictus este un adevărat proiect de educaţie. Am participat deja la 3 ediţii ale Jocurilor Invictus - 2016, 2017, 2022 - şi chiar dacă proiectul Invictus este despre a găsi şi a ajunge la linia start, noi am ajuns mereu şi la linia de finish, rezultatele depăşindu-ne orice fel de aşteptări. Oricât am fi noi de puternici, singuri ne este greu. Împreună cu familii, prieteni şi invictus suntem de neînvins. Doar cu ajutorul celor din jur ne-am lăsat rănile în urmă. Vă invităm să vă alăturaţi miilor de voluntari Invictus. Invictus este despre noi ca români şi despre România ca ţară. Vom continua recuperarea fizică şi psihică prin sport”, a transmis plutonierul adjutant Florin Boc, care se antrenează pentru Invictus Games la tir cu arcul şi volei din şezut.



Preşedintele Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională din Camera Deputaţilor, deputatul Pavel Popescu şi-a declarat aprecierea pentru cei 20 de militari români răniţi care au reprezentat România la Jocurile Invictus de la Haga. „Mă simt atât de mic şi neînsemnat astăzi în faţa dumneavoastră, stând în spatele acestei mese a noastră, a politicienilor. Privindu-vă competiţia Invictus de anul acesta, fiind tatăl unei fetiţe de 3 anişori, mi-am dat seama de un lucru: în afara luptei pe care voi toţi aţi dus-o în teatrele de operaţiuni, fiind gata să vă daţi viaţa pentru noi şi pentru patrie, fiecare dintre dumneavoastră are o luptă mai grea decât a oricăruia dintre noi de aici de pe partea aceasta a mesei politicienilor. Lupta de a învăţa din nou, de la zero, să vă ţineţi copilaşii în braţe sau să vă bucuraţi de cele mai simple lucruri ale vieţii. Pentru asta şi pentru tot ceea ce aţi făcut pentru noi şi pentru România, mă înclin! Dumnezeu să vă binecuvânteze pe voi, pe familiile voastre şi să vă tină mereu puternici pe drumul anevoios al vieţii. Vă mulţumesc!”, a transmis delegaţiei României la Jocurile Invictus Pavel Popescu.

„Sportul vindecă, nu are limite şi înseamnă mai mult decât activităţi ce necesită exerciţii fizice, iar eforturile şi meritele pentru a servi ţara cu onoare trebuie recunoscute şi apreciate”, mai arată sursa citată.

Comisia pentru tineret şi sport şi Comisia pentru apărare au organizat, marţi, 3 mai, o şedinţă comună pentru premierea şi recunoaşterea meritelor sportivilor care au participat la Jocurile Invictus 2022.