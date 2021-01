Marcel Ciolacu: Cîţu şi Guvernarea Ţeparilor compromit investiţiile şi dezvoltarea. Comisia Europeană confirmă tot ceea ce am avertizat

„Comisia Europeană confirmă tot ceea ce am avertizat din noiembrie 2019 încoace: guvernarea pe datorie care a explodat; zero măsuri pentru a stopa risipa banului public şi zero măsuri pentru creşterea colectării veniturilor la buget. Lipsa de viziune a PNL a condus la situaţia în care s-a cheltuit enorm faţă de veniturile încasate pentru a obţine cea mai mare cădere economică şi cea mai slabă revenire din UE! Se confirmă că România, spre deosebire de celelalte ţări din UE, a cheltuit banii aiurea fără a veni cu un plan serios de stimulare şi revenire economică. Iar rezultatele sunt catastrofale”, a scris pe pagina sa de Facebook Marcel Ciolacu.

Liderul PSD acuză faptul că România a ajuns să se împrumute la dobânzi foarte mari şi într-un ritm accelerat. „Comisia Europeană este alertată că datoria publică va ajunge la 100% din PIB şi confirmă cu Guvernul Cîţu va fi obligat să ia măsuri de consolidare fiscală – adică austeritate! De aceea, amână şi mai mult prezentarea bugetului, undeva în februarie, ceea ce înseamnă că ţara va avea buget abia în martie! Până atunci, zero investiţii!”, a completat Marcel Ciolacu.