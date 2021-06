Orban, după ce Cîţu a acuzat Parlamentul că se mişcă încet cu reformele: „Nu ştiu despre ce lentoare e vorba”. Care este explicaţia liderului PNL

Liderul PNL, Ludovic Orban, a explicat că proiectul de desfiinţare a Secţiei Speciale a fost iniţial stabilit în Coaliţia de guvernare şi adoptat în Camera Deputaţilor, însă, ulterior, ministrul Justiţiei, Stelian Ion, a sesizat Comisia de la Veneţia „fără să comunice acest lucru”, fapt care a întârziat adoptarea proiectului. În prezent, desfiinşarea SIIJ este blocată pentru că se aşteaptă punctul de vedere al Comisiei de la Veneţia, a transmis Orban, spunând că „au apărut nişte factori care nu au ţinut de Parlament, ci de puterea executivă”.

„Nu ştiu despre ce lentoare e vorba. În Parlament, pentru a putea trece orice proiect de lege, trebuie să existe înţelegere în coaliţie. Pe legea SIIJ noi am convenit în Coaliţie o formă, am adoptat-o la Camera Deputaţilor, destul de greu, după care ministrul Justiţiei, fără să ne comunice acest lucru, a sesizat Comisia de la Veneţia. Nu poate nimeni să ne spună că întârziem adoptarea legii SIIJ atât timp cât decizia la nivelul coaliţiei a fost, după acest demers de sesizare a Comisiei de la Veneţia, să asteptăm punctul de vedere al Comisiei de la Veneţia şi, imediat după, să întrunim conducerea Coaliţiei pentru a stabili forma de desfiinţare a Secţiei Speciale, pe care o vom susţine şi vom convoca o sesiune extraordinară la Senat pentru a putea adopta acea formă. Repet, nu noi am tergiversat procesul de adoptare. Au apărut nişte factori care nu au ţinut de Parlament, ci de puterea executivă”, a spus Ludovic Orban joi, la finalul şedinţei Birourilor Reunite ale Camerei şi Senatului.

În ceea ce priveşte majorarea alocaţiilor pentru copii, liderul PNL a explicat că ordonanţa de urgenţă emisă de Guvern iniţial nu prevedea creşterea de la 1 ianuarie 2022, aşa cum s-a decis în Coaliţie, astfel că a trebui să fie depus un amendament la Senat pentru a introduce această prevedere. Un blocaj mai mare a apărut la Cameră, însă, pentru că „nu a existat suport suficient de mare” din partea parlamentarilor Puterii şi astfel a trebuit să se rediscute problema în Coaliţie.

„În cazul alocaţiilor, Guvernul, când a emis ordonanţa de urgenţă, nu aprevăzut ca umătoarea tranşă de creştere să fie de la 1 ianuarie 2022, aşa cum a fost înţelegerea în Coaliţie. La Senat s-a depus un amendament care să aducă ordonanţa în cadrul deciziei luate în Coaliţie, după care a venit la Cameră. Aici a fost nevoie de mai multe discuţii în coaliţie pentru că nu a existat suport suficient de mare, pentru că au apărut multe voci individuale legate de acest subiect. A fost nevoie să rediscutăm în coaliţie pentru a ajunge la o formulă comună. De ce nu a mai fost adoptată în Cameră? Pentru că nu mai era temeiul. PSD a atacat la CCR”, a mai spus Orban.

Premierul Florin Cîţu a afirmat, marţi seară, că sunt mai multe legi care au trecut de Guvern, însă în Parlament s-au blocat şi trebuie găsită o soluţie în acest sens. Astfel, premierul a transmis că „va trebui să facem reformă prin ordonanţe”.