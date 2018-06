Kelemen Hunor: Nu văd niciun motiv pentru suspendarea preşedintelui

Preşedintele UDMR Kelemen Hunor a afirmat vineri că deciziile CCR trebuie respectate, însă a ţinut să sublinieze că în cazul motivării CCR de revocare a Laurei Codruţa Kovesi din funcţie, preşedintele României Klaus Iohannis nu a primit niciun termen limită. Acesta a precizat că e „convins” că şeful statului va da un răspuns în termen „rezonabil”

„Există o decizie a CCR şi din declaraţiile preşedintelui Iohannis asta am înţeles, că deciziile Curţii trebuie respectate, nu se poate altfel. Dar nu există termen pentru preşedinte, fiindcă vorbim despre un conflict instituţional, constituţional, iar din acest punct de vedere preşedintele nu a greşit că nu a semnat decretul de revocare a şefei DNA. Din acest punct de vedere nu văd niciun motiv pentru suspendarea preşedintelui. Nu există motive pentru suspendarea preşedintelui şi cred că ar fi cea mai mare greşeală politică dacă acum cineva s-ar apuca de suspendarea preşedintelui Iohannis. Eu nu sunt de acord cu un astfel de demers. Sigur, preşedintele poate să se gândească încă o săptămână, două sau şase luni, neexistând termen. Este o lacună legislativă, dar sunt convins că, într-un termen rezonabil, va da un răspuns”, a spus Kelemen Hunor, potrivit Mediafax.

Liderul formaţiunii maghiare a mai explicat că oamenii politici ar trebui să se gândească la modul în care au decurs celelalte proceduri de suspendare din trecut.

„Noi, în 2007, am intrat într-o aventură privind suspendarea preşedintelui Băsescu şi sunt convins că atunci am avut dreptate, dar degeaba am avut dreptate, lucrurile au fost făcute cu totul şi cu totul de altfel de oameni. Fiind vorba despre o acţiune politică, oamenii au avut o altă abordare. În 2012 când noi nu am fost de acord cu suspendarea, a doua oară, şi am învăţat din lecţia 2007, s-a văzut ce s-a întâmplat. Acum, în 2018 nu văd motive pentru suspendarea preşedintelui”, a mai spus Kelemen.