Iohannis, în urma consultărilor pe tema situaţiei din Ucraina: „Trebuie să ne arătăm unitatea şi să consolidăm capacităţile de descurajare şi de apărare”

„Trebuie să ne arătăm unitatea şi să continuăm să consolidăm capacităţile de descurajare şi de apărare ale NATO pe Flancul Estic”, a transmis şeful statului.

Administraţia Prezidenţială a transmis ulterior că noile consultări au avut loc în contextul „intensificării acţiunilor provocatoare ale Federaţiei Ruse, dublate de o retorică tot mai intensă în scopul dezinformării şi intimidării”, astfel că liderii au analizat cele mai recente informaţii din teren şi paşii următori pe care trebuie să îi aibă în vedere.

Important coordination call hosted by President Biden @POTUS as the security situation continues to be critical. We need to show our unity and continue to further strengthen NATO’s deterrence and defense on the Eastern Flank. pic.twitter.com/pe8Ijru2s2