Grupul pentru Dialog Social s-a oferit să medieze stabilirea unui candidat unic al dreptei pentru alegerile din Capitală

„Credem că împărtăşim împreună următoarele trei evidenţe. Prima: alegerile locale din acest an vor fi într-un singur tur de scrutin. A doua: Bucureştiul a fost dureros de rău administrat sub mandatul d-nei Gabriela Firea, al primarilor de sector şi, în general, al PSD. Nevoia unei schimbări radicale este resimţită, în cercuri largi ale opiniei publice, ca imperios necesară. Un nou mandat de patru ani pentru d-na Firea ar fi un dezastru pentru Capitală, dar şi un mare premiu pentru PSD – un partid responsabil în mare parte pentru dezvoltarea mult sub posibilităţi a României din ultimii treizeci de ani. O ultimă evidenţă: dacă partidele de centru-dreapta nu vor avea candidaţi comuni pentru Primăria Generală şi primăriile de sector, d-na Firea are foarte multe şanse să fie realeasă”, a transmis joi GDS.



Conform GDS, „lucrurile ar trebui să fie simple” şi că „se cuvine” ca aceia implicaţi „să negocieze onest susţinerea reciprocă pentru candidaţii unici ai dreptei şi mai ales pentru cel sau cea la Primăria Generală”.



„Or, constatăm ceva aiuritor: mai întâi, PLUS şi USR, deşi membrii aceleiaşi alianţe politice, au fiecare câte un candidat propriu la Primăria Generală. Aceştia, deşi clamează unitatea Alianţei, se provoacă reciproc la dezbateri pe care nu le susţin, în timp ce fac declaraţii războinice la adresa d-nei Firea; dar n-au decis nici măcar metoda prin care vor alege pe cel mai bine clasat dintre ei pentru a câştiga alegerile. Iar când în fine se întâlnesc, se despart repede promiţând, nici măcar un compromis rezonabil, ci „că se vor mai întâlni”. Cât despre PNL, se pare că nu concepe să meargă la alegerile din Bucureşti fără un candidat propriu (încă nedesemnat), dând de înţeles printr-unii reprezentanţi că partida e ca şi câştigată. Cu un asemenea discurs, promisiunea de a negocia nu mai este nici măcar un exerciţiu retoric”, se adaugă în document.



GDS le atrage atenţia celor cărora le este adresat apelul că „încet-încet foarte multă lume – presă, ONG-uri, analişti, dar mai ales opinia publică – începe să perceapă tot mai multă ipocrizie când vă aude la TV conferenţiind de zor despre ‘unitatea dreptei’ şi despre ca şi sigura înfrângere a PSD la Bucureşti”.



„Se amplifică impresia că, în fapt, mai mult decât înfrângerea PSD-ului vă preocupă poziţia de putere în cadrul propriului partid, jocurile de culise, victoriile mărunte, asta când orgoliul personal şi convingerea propriei desăvârşiri şi a partidului dumneavoastră nu vă întunecă judecata. Sperăm totuşi că sunteţi încă suficient de lucizi şi suficient de oneşti, atunci când vă pretindeţi servitorii binelui public. Grupul pentru Dialog Social consideră că este urgent şi necesar: să deblocaţi rapid negocierile reale, abandonând orice tergiversare, să decideţi cât mai repede cu putinţă candidaţi unici pentru Primăria Generală şi primăriile de sector, promovând, în urma unor studii ştiinţifice, candidatul cel mai bine plasat şi apoi să susţineţi cu toată forţa şi autoritatea dumneavoastră acest candidat unic”, se menţionează în document.



GDS mai recomandă evitarea „condescendenţei faţă de alte partide de dreapta şi alţi candidaţi, tratând cu seriozitate şi respect şansele acestora” şi cedarea „poziţiei proprii în numele scopului comun şi al binelui public”.



„Credem că dacă nu veţi acţiona urgent în acest sens, sunt multe şanse ca Bucureştiul să fie pierdut. Şi, dincolo de situaţia gravă în care veţi pune Capitala în anii următori, dezbinarea voastră va avea probabil un efect nefericit deloc neglijabil şi asupra alegerilor generale (indiferent dacă acestea vor avea loc anticipat sau la termen). Nu vă legănaţi cu iluzia că electoratul vă va ierta. Profund îngrijorat de prezenta dezunire dintre partidele de dreapta, Grupul pentru Dialog Social îşi exprimă disponibilitatea de a organiza o dezbatere cu şi între candidaţii la Primăria Generală, precum şi cu reprezentanţii partidelor respective, spre a ajuta să se realizeze acordul asupra unei candidaturi unice şi de succes”, se încheie apelul citat.



Apelul este adresat preşedinţilor PNL, Ludovic Orban, USR – Dan Barna şi PMP – Eugen Tomac, dar şi candidaţilor Nicuşor Dan şi Vlad Voiculescu.