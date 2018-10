Gorghiu se delimitează de legătura PNL cu Coaliţia pentru Familie: Falcă şi Bolojan şi-au asumat semnarea protocolului

„O minciună că am semnat acest protocol. Mi-era uşor să o fac, dar nu am vrut. Colegii mei, Ilie Bolojan şi Gheorghe Falcă şi-au asumat semnarea acestui protocol după un vot în BPN în 2016 de la care am plecat din sală. Şi atunci, şi acum, cred că reglementarea din Codul Civil a căsătoriei este acoperitoare. Uite în cea de-a doua poză cum arată semnătura mea”, a scris Alina Gorghiu pe Facebook.

În 2016, Partidul Naţional Liberal şi Coaliţia pentru Familie au semnat un protocol cu privire la organizarea referendumului naţional pentru revizuirea Constituţiei referitor la redefinirea noţiunii de familie.